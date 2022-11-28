"እጅ ጥምዘዛ ከበድ ላሉ አገሮች ነው፤ የውጭ ብድር፣ እርዳታና ሙዋዕለ ፍሰት ጥገኛ ለሆኑ አገሮች ትዕዛዝ ነው የሚሰጠው" ዶ/ር ሙሴ ደለለኝ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "እጅ ጥምዘዛ ከበድ ላሉ አገሮች ነው፤ የውጭ ብድር፣ እርዳታና ሙዋዕለ ፍሰት ጥገኛ ለሆኑ አገሮች ትዕዛዝ ነው የሚሰጠው" ዶ/ር ሙሴ ደለለኝPlay20:12ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Mussie Delelegn Arega. Credit: MD.AregaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.61MB)Published 28 November 2022 at 2:58pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ሙሴ ደለለኝ አረጋ - በተባበሩት መንግሥታት የንግድና ልማት ጉባኤ በአፍሪካ መምሪያ የማምረት አቅምና ዘላቂ ልማት ንዑስ መምሪያ ኃላፊ፤ ዓለም አቀፍ ባንኮች ወደ ኢትዮጵያ እንዲዘልቁ በኢፌዴሪ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የተላለፈውን ውሳኔ ተከትሎ ሙያዊ ግለ አተያያቸውን ያንፀባርቃሉ።Published 28 November 2022 at 2:58pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየምጣኔ ሃብት በሮችን በፍጥነትና በስፋት የመክፈት ስጋቶችና መዘዞችአሁነኛ ምጣኔ ሃብታዊ ችግሮችየዓለም አቀፍ ፋይናንስ ተቋማት ጫናዎችShareLatest podcast episodes"የባንክ ተቋሞቻችንን በተለይም የፋይናንስ ዘርፍ የቴክኖሎጂ ብቃታችንን ሳናዘምን የውጭ ባንኮችን መክፈት ማለት በጣም ትልቅ ችግር መጋበዝ ማለት ነው" ዶ/ር ሙሴ ደለለኝየሠፈራ መምሪያ - የአመፅ አዙሪትን ይግቱ፤ የመልካም አርአያነት ተምሳሌ ይሁኑ"ምኞቴ ጋና ወይም ኳታር የዓለም ዋንጫ አሸናፊ እንዲሆኑ ነው" አሰልጣኝ ኢትዮጵያ ጌታቸው"አልበሜን 'የሰላም ዜማ' ያልኩት ሰላም ከእግዚአብሔር የተሰጠን ብቻ ሳይሆን እርስ በእርሳችን የምንሰጣጠው ስጦታ ነው በሚል ነው" አቢይ ሳህሌ