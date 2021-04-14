“በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለሚያደርጉልን ድጋፎች በጣም እናመሰግናለን” ዶ/ር ሰናይት በየነ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለሚያደርጉልን ድጋፎች በጣም እናመሰግናለን” ዶ/ር ሰናይት በየነPlay08:07ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Senait Beyene Source: S. BeyeneGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.4MB)Published 14 April 2021 at 2:55pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ሰናይት በየነ - የኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሚኒስትር ገዲብ አማካሪ፤ የባሕር ማዶ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ-ኢትዮጵያውያን ለኮሮናቫይረስ መከላከያ ለሚውሉ የሕክምና ቁሳቁስ ልገሳዎች ያላቸውን ከፍተኛ ተነሳሽነትና ችሮታዎችን አንስተው ይናገራሉ።Published 14 April 2021 at 2:55pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየኮሮናቫይረስ መስፋፋት በኢትዮጵያየኢትዮጵያውያንና ትውልደ - ኢትዮጵያውያን ልገሳዎችለኮሮናቫይረስ መከላከያ የሚውሉ የሕክምና ቁሳቁሶች አላላክ መንገዶችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ