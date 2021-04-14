ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለሚያደርጉልን ድጋፎች በጣም እናመሰግናለን” ዶ/ር ሰናይት በየነ

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Dr Senait Beyene

Dr Senait Beyene Source: S. Beyene

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Published 14 April 2021 at 2:55pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ሰናይት በየነ - የኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሚኒስትር ገዲብ አማካሪ፤ የባሕር ማዶ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ-ኢትዮጵያውያን ለኮሮናቫይረስ መከላከያ ለሚውሉ የሕክምና ቁሳቁስ ልገሳዎች ያላቸውን ከፍተኛ ተነሳሽነትና ችሮታዎችን አንስተው ይናገራሉ።

Published 14 April 2021 at 2:55pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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አንኳሮች

 

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  • የኢትዮጵያውያንና ትውልደ - ኢትዮጵያውያን ልገሳዎች
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