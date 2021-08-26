ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ሞደርና ኮቪድ-19 ክትባት ከሌሎች ክትባቶች በምን ይለያል?Play11:12ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Woldeselassie Bezabeh (L) and a vial of the Moderna COVID-19 Vaccine (R). Source: WS.Bezabeh and GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.95MB)Published 26 August 2021 at 11:07amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ወልደ ሥላሴ በዛብህ በታዝማኒያ ዩኒቨርሲቲ የመድኃኒት ደኅንነት መምህር፤ ከወርኅ ሴፕቴምበር ጀምሮ በአገረ አውስትራሊያ ነዋሪዎች ክንዶች ውስጥ መዝለቅ ስለሚጀምረው ሞደርና ክትባት ጠቀሜታ ያስረዳሉ፤ ምክረ ሃሳባቸውንም ይለግሳሉ።Published 26 August 2021 at 11:07amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየሞደርና ክትባት አሠራርየሞደርና፣ ፋይዘርና አስትራዜኔካ ክትባቶች ተመሳሳይነትና ልዩነትክትባት የተከተቡ ሰዎች ለኮሮናቫይረስ ተጋላጭነት መጠንShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ