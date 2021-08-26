ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ሞደርና ኮቪድ-19 ክትባት ከሌሎች ክትባቶች በምን ይለያል?

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Dr Woldeselassie Bezabeh (L) and a vial of the Moderna COVID-19 Vaccine (R).

Dr Woldeselassie Bezabeh (L) and a vial of the Moderna COVID-19 Vaccine (R). Source: WS.Bezabeh and Getty

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Published 26 August 2021 at 11:07am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ወልደ ሥላሴ በዛብህ በታዝማኒያ ዩኒቨርሲቲ የመድኃኒት ደኅንነት መምህር፤ ከወርኅ ሴፕቴምበር ጀምሮ በአገረ አውስትራሊያ ነዋሪዎች ክንዶች ውስጥ መዝለቅ ስለሚጀምረው ሞደርና ክትባት ጠቀሜታ ያስረዳሉ፤ ምክረ ሃሳባቸውንም ይለግሳሉ።

Published 26 August 2021 at 11:07am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የሞደርና ክትባት አሠራር
  • የሞደርና፣ ፋይዘርና አስትራዜኔካ ክትባቶች ተመሳሳይነትና ልዩነት
  • ክትባት የተከተቡ ሰዎች ለኮሮናቫይረስ ተጋላጭነት መጠን
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የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

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"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ