"ብዙ ኢትዮጵያውያን በተለይም የዘር ማጥፋትና የማንነት ጥቃት ተፈፀመ ሲባል የሚጮኹት የራሳቸው ብሔር ሲጠቃ ነው" ዶ/ር ይርጋ ገላው

"ብዙ ኢትዮጵያውያን በተለይም የዘር ማጥፋትና የማንነት ጥቃት ተፈፀመ ሲባል የሚጮኹት የራሳቸው ብሔር ሲጠቃ ነው" ዶ/ር ይርጋ ገላውPlay16:18Dr Yirga Gelaw Woldeyes, Senior Lecturer and Multidisciplinary Researcher at Curtin University's Centre for Human Rights Education. Credit: YG.WoldeyesGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.03MB) ዶ/ር ይርጋ ገላው፤ በከርተን ዩኒቨርሲቲ የሰብዓዊ መብቶች ትምህርት ማዕከል ገዲብ ተመራማሪና መምህር፤ ጎሳ ተኮር የሰብዓዊ መብቶች ተቆርቋሪነትንና አማራጭ ያሏቸውን የግጭት መግቻ ምክረ ሃሳቦች ያጋራሉ።አንኳሮችጎሳ ተኮር የሰብዓዊ ምብቶች ተቆርቋሪነትየብሔርና የዜግነት ፖለቲካ አማራጭ መንገዶችየመፍትሔ ምክረ ሃሳቦች ተጨማሪ ያንብቡ"የአማራ ሕዝብ አንዳንዶች እንደሚሉት የሌላውን ብሔርና ብሔረሰብ ባሕል በጥጋብና በዕብሪት ለመጨፍለቅ የተነሳ ሕዝብ አይደለም" ዶ/ር ይርጋ ገላውShareLatest podcast episodesአውስትራሊያና ዩናይትድ ስቴትስን ጨምሮ አምስት አገራት የአማራ አካባቢ ሰላማዊ ሰዎች ሞትና አለመረጋጋት ያሳሰባቸው መሆኑን ገለጡ"የአማራ ሕዝብ አንዳንዶች እንደሚሉት የሌላውን ብሔርና ብሔረሰብ ባሕል በጥጋብና በዕብሪት ለመጨፍለቅ የተነሳ ሕዝብ አይደለም" ዶ/ር ይርጋ ገላውየአውስትራሊያ ሌበር ፓርቲ የእሥራኤል ሠፈራ ግንባታን በኢሕጋዊነትና የሰላም መሰናክልነት ፈረጀየድምፅ ሕዝበ ውሳኔ ምንድነው? አውስትራሊያ የምታካሂደው ስለምን ነው?