"የብሔረተኝነት ስሜት የብሔር ጠላት ከሌለው ጠንካራ ሆኖ ስለማይቀጥል፤ ሕዝቡ የማይጨነቅበትና የማይኖርበት የታሪክ ቁርሾ ላይ የተመሠረተ ነው" ዶ/ር ይርጋ ገላው

"የብሔረተኝነት ስሜት የብሔር ጠላት ከሌለው ጠንካራ ሆኖ ስለማይቀጥል፤ ሕዝቡ የማይጨነቅበትና የማይኖርበት የታሪክ ቁርሾ ላይ የተመሠረተ ነው" ዶ/ር ይርጋ ገላውPlay14:18Dr Yirga Gelaw Woldeyes. Credit: YG.WoldeyesGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.76MB) ዶ/ር ይርጋ ገላው፤ በፐርዝ አውስትራሊያ ከርተን ዩኒቨርሲቲ ገዲብ መምህርና ተማራማሪ ናቸው። በቅርቡ ለሕትመት ስላበቁት "The Coloniality of Nation Building: A Case From Ethiopia" ጥናታዊ መጣጥፋቸው ያስረዳሉ።አንኳሮችኢትዮጵያዊ ብሔረተኛነትየማንነት ፖለቲካብሔራዊ አንድነትተጨማሪ ያድምጡ"ትምህርት ድንቁርናን፣ ልማት ድህነትን፣ ፖለቲካ ግጭትን የሚያባብስ ከሆነ የምንገነባው አገር የደሃው ሕዝብ አይደለም ማለት ነው" ዶ/ር ይርጋ ገላውShareLatest podcast episodes"ትምህርት ድንቁርናን፣ ልማት ድህነትን፣ ፖለቲካ ግጭትን የሚያባብስ ከሆነ የምንገነባው አገር የደሃው ሕዝብ አይደለም ማለት ነው" ዶ/ር ይርጋ ገላውዝነኛዋ ድምፃዊት ቲና ተርነር በ83 ዓመቷ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየችአውስትራሊያ ውስጥ የኪራይ ቤት እንደምን እንደሚፈልጉየኢሬቻ ቱሉ በዓል በሜልበርን-አውስትራሊያ ተከበረ