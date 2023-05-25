"ትምህርት ድንቁርናን፣ ልማት ድህነትን፣ ፖለቲካ ግጭትን የሚያባብስ ከሆነ የምንገነባው አገር የደሃው ሕዝብ አይደለም ማለት ነው" ዶ/ር ይርጋ ገላው

"ትምህርት ድንቁርናን፣ ልማት ድህነትን፣ ፖለቲካ ግጭትን የሚያባብስ ከሆነ የምንገነባው አገር የደሃው ሕዝብ አይደለም ማለት ነው" ዶ/ር ይርጋ ገላውPlay15:18Dr Yirga Gelaw Woldeyes. Credit: YG.WoldeyesGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.93MB) ዶ/ር ይርጋ ገላው፤ በፐርዝ አውስትራሊያ ከርተን ዩኒቨርሲቲ ገዲብ መምህርና ተማራማሪ ናቸው። በቅርቡ ለሕትመት ስላበቁት "The Coloniality of Nation Building: A Case From Ethiopia" ጥናታዊ መጣጥፋቸው ያስረዳሉ።አንኳሮችየአገር ግንባታ ፍቺአገር ግንባታና ፖለቲካዊ ቀውስአገር በቀል ቋንቋን ለከፍተኛ ትምህርትና ምርምር የማዋል ፋይዳዎችShareLatest podcast episodes"የብሔረተኝነት ስሜት የብሔር ጠላት ከሌለው ጠንካራ ሆኖ ስለማይቀጥል፤ ሕዝቡ የማይጨነቅበትና የማይኖርበት የታሪክ ቁርሾ ላይ የተመሠረተ ነው" ዶ/ር ይርጋ ገላውዝነኛዋ ድምፃዊት ቲና ተርነር በ83 ዓመቷ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየችአውስትራሊያ ውስጥ የኪራይ ቤት እንደምን እንደሚፈልጉየኢሬቻ ቱሉ በዓል በሜልበርን-አውስትራሊያ ተከበረ