ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የተዛባ አመጋገብ በዓለማችን ውስጥ አንድ ቁጥር የበሽታ መንሥኤ ነው” ዶ/ር ዮሃንስ አዳማ መላኩ

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Dr Yohannes Adama Melaku. Source: YA.Melaku

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Published 26 September 2021 at 5:09pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ዮሃንስ አዳማ መላኩ - በፊሊንደርስ ዩኒቨርሲቲና በቪክቶሪያ ካንሰር ምክር ቤት የማኅበረሰብ ሥነ ምግብ ተመራማሪ፤ ከአውስትራሊያ መንግሥት ብሔራዊ ጤናና የሕክምና ምርምር ምክር ቤት ለምርምር ማካሄጃ ስላገኙት የ $650,740 ድጎማና አውስትራሊያ፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ እንግሊዝና ቻይናን የሚያካትተውን የምርምር ትኩረት አቅጣጫቸውን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 26 September 2021 at 5:09pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የማኅበረሰብ ሥነ ምግብ ምርምር
  • የተዛባ አመጋገብ የበሽታ መንስኤነት
  • የጥሬ ሥጋ አመጋገብ
  • ወላጆች በልጆች ላይ ሊያሳድሯቸው ስለሚገቡ በጎ የአመጋገብ ተፅዕኖዎች
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