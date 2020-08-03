ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የኮቪድ - 19 መከሰት ለኢትዮጵያ ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ‘ይውጋህ ብሎ ይማርህ’ ዓይነት ይሆናል የሚል እምነት አለኝ” - ዶ/ር ገበያው አምበሉ

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Interview with Dr Yonatan and Gebeyaw

Dr Gebeyaw Ambelu (L) and Dr Yonatan Dinku (R) Source: Supplied

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Published 3 August 2020 at 4:33pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ዮናታን ድንቁ - በአውስትራሊያ ብሔራዊ ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሃብት ፖሊሲ ተመራማሪና ዶ/ር ገበያው አምበሉ በኒውዚላንድ ሊንከን ዩኒቨርሲቲ የቱሪዝምና ልማት መምህርና ተመራማሪ፤ ኮቪድ - 19 ባደጉና በማደግ ላይ ባሉ አገራት ላይ የሚይሳድረውን የምግብ ዋስትና ተፅዕኖ አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 3 August 2020 at 4:33pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

  • የምግብ ዋስትና ትርጓሜና ዘርፎች
  • ኮቪድ - 19 እና ቱሪዝም በኢትዮጵያ
  • የፖሊሲ ምክረ ሃሳቦች
 

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