ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"በምርጫ ወቅት አንድ ብሔረሰብ ተወከለ ማለት ብሔረሰቡ ውስጥ ያሉ አመለካከቶች ተወከሉ ማለት አይደለም" ዶ/ር ዘመልአክ አይተነው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Dr Zemelak.jpg

Dr Zemelak Ayitenew Ayele. Credit: ZA.Ayele

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 4 September 2022 at 8:27pm, updated 7 September 2022 at 7:36pm
Source: SBS

ዶ/ር ዘመልአክ አይተነው አየለ - በደቡብ አፍሪካ ዌስተርን ኬፕ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፌዴራሊዝምና አስተዳደር ጥናቶች ማዕከል ተባባሪ ፕሮፌሰር ናቸው። በቅርቡ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አጥንተው ስላቀረቡት የአካባቢ ምርጫ የሕግ ማዕቀፍና አፈፃፀምን የጥናት ግኝቶችና ምክረ ሃሳቦች ያስረዳሉ።

Published 4 September 2022 at 8:27pm, updated 7 September 2022 at 7:36pm
Source: SBS
አንኳሮች
  • ሕዛባዊ ውክልናና የአካባቢ ምክር ቤት መቀመጫዎች ብዛት
  • የሌሎች አገራት የአካባቢ ምክር ቤቶች ምርጫ ተሞክሮዎች
  • ውክልናና የምርጫ መዋቅሮች
ተጨማሪ ያድምጡ

"የአካባቢ ምክር ቤት መቀመጫዎች ከግማሽ ሚሊየን ወደ 3.6 ሚሊየን መድረስ ለፖርቲዎችና ምርጫ ቦርድ አዋኪ ሆኗል" ዶ/ር ዘመልአክ አይተነው

ተጨማሪ ያድምጡ

"ችግሮችን ለመፍታት ሕገ መንግሥቱን መነሻና መድረሻ ማድረግና ነፃና ገለልተኛ የሕገ መንግሥት ተርጓሚ ተቋም መፍጠር ያስፈልጋል" ዶ/ር ዘመልአክ አይተነው

Share

Latest podcast episodes

Melbourne Cup

የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

The logo of the African Union (AU) is seen at the entrance of the AU headquarters.jpg

በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

Abune Petros.jpg

"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

PIC SImET.jpg

"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ