ድምፃዊ ኤሊያስ የማነ “ኪዊ” እና አትፈርስም

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ድምፃዊ ኤሊያስ የማነ “ኪዊ” እና አትፈርስምPlay19:56ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Singer Elias Yemane "KIWI". Source: E.YemaneGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (36.51MB)Published 24 May 2021 at 2:29pm, updated 24 May 2021 at 2:43pmBy Martha TsegawSource: SBS ድምፃዊ፣ ተዋናይ፣ ገጣሚና የዜማ ደራሲ ኤሊያስ የማነ “ኪዊ”፤ ሰሞኑን አዲስ ስላወጣው “አትፈርስም የሙዚቃ ሥራው ይናገራል።Published 24 May 2021 at 2:29pm, updated 24 May 2021 at 2:43pmBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮች Advertisementየ “አትፈርስም” ጭብጥ መልዕክትኪነ ጥበብና የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ተፅዕኖዎችየኢትዮጵያውያን - አውስትራሊያውያን የሙዚቃ ባለሙያዎች አስተዋፅዖዎችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ