ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ድምፃዊ ኤሊያስ የማነ “ኪዊ” እና አትፈርስም

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Singer Elias Yemane "KIWI"

Singer Elias Yemane "KIWI". Source: E.Yemane

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Published 24 May 2021 at 2:29pm, updated 24 May 2021 at 2:43pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

ድምፃዊ፣ ተዋናይ፣ ገጣሚና የዜማ ደራሲ ኤሊያስ የማነ “ኪዊ”፤ ሰሞኑን አዲስ ስላወጣው “አትፈርስም የሙዚቃ ሥራው ይናገራል።

Published 24 May 2021 at 2:29pm, updated 24 May 2021 at 2:43pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የ “አትፈርስም” ጭብጥ መልዕክት
  • ኪነ ጥበብና የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ተፅዕኖዎች
  • የኢትዮጵያውያን - አውስትራሊያውያን የሙዚቃ ባለሙያዎች አስተዋፅዖዎች
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