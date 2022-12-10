"የኢትዮጵያ አገር ባሕል ልብስን ያለ ነጠላ የምትለብስ ሴት ያበደች ሴት ነው የምትባለው፤ የአገር ልብሳችን ያለ ነጠላ አይለበስም እያልኩ እመክራለሁ" እማማ ጽዮን አንዶም

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "የኢትዮጵያ አገር ባሕል ልብስን ያለ ነጠላ የምትለብስ ሴት ያበደች ሴት ነው የምትባለው፤ የአገር ልብሳችን ያለ ነጠላ አይለበስም እያልኩ እመክራለሁ" እማማ ጽዮን አንዶምPlay15:48ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Emama Tsion Andom. Credit: T.AndomGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.32MB)Published 10 December 2022 at 12:50pm, updated 2 hours ago at 1:31pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS እማማ ጽዮን አንዶም፤ የኢትዮጵያ ባሕላዊ አልባሳት የመጀመሪያዋ ፋሽን ዲዛይነር፣ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል፣ የሴቶች ማኅበር፣ ማየት የተሳናቸውና ቼሻየር ሆም ምግባረ ሰናይ ድርጅቶች ፈር ቀዳጅና የቀድሞው የኢትዮጵያ ጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳዳር ደርግ ሊቀመንበር ጄኔራል አማን አንዶም ታላቅ እህት ናቸው። ከሁለት ቀናት በፊት አንድ ክፍለ ዘመን አሸምግለው በ100ኛ ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ዝክረ መታሰቢያ እንዲሆናቸውም ቀደም ሲል ያካሔድነውን ቃለ ምልልስ ደግመን አቅርበናል።Published 10 December 2022 at 12:50pm, updated 2 hours ago at 1:31pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችውልደትና ዕድገትየፋሽን ሙያ ጅማሮየምግባረ ሰናይ ድርጅቶች መሠረት ጣይነት አስተዋፅዖተጨማሪ ያድምጡ"ታናሽ ወንድሜን ጄኔራል አንዶምን ካጣሁ በኋላ ሐዘኑ ከብዶኝ ለመኖር አልፈለግኩም ነበር" እማማ ጽዮን አንዶምShareLatest podcast episodes"ታናሽ ወንድሜን ጄኔራል አንዶምን ካጣሁ በኋላ ሐዘኑ ከብዶኝ ለመኖር አልፈለግኩም ነበር" እማማ ጽዮን አንዶም"አፈር እስካልተጫነኝ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጤ ነው የምትኖረው፤ ኑሮዬም የሚሆነው ኢትዮጵያ ነው" ደራሲ ታክሎ ተሾመ"በኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ዘንድ ያለው መናናቅ፣እኔ ብቻ ነኝ ዐዋቂ የሚለውና የዘር ፖለቲካ ክፍፍል ቅር ያሰኘኛል" ደራሲ ታክሎ ተሾመደራሲ ታክሎ ተሾመ፤ከጎርጎራ እስከ አውስትራሊያ