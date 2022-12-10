ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"የኢትዮጵያ አገር ባሕል ልብስን ያለ ነጠላ የምትለብስ ሴት ያበደች ሴት ነው የምትባለው፤ የአገር ልብሳችን ያለ ነጠላ አይለበስም እያልኩ እመክራለሁ" እማማ ጽዮን አንዶም

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Emama Tsion Andom. Credit: T.Andom

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Published 10 December 2022 at 12:50pm, updated 2 hours ago at 1:31pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

እማማ ጽዮን አንዶም፤ የኢትዮጵያ ባሕላዊ አልባሳት የመጀመሪያዋ ፋሽን ዲዛይነር፣ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል፣ የሴቶች ማኅበር፣ ማየት የተሳናቸውና ቼሻየር ሆም ምግባረ ሰናይ ድርጅቶች ፈር ቀዳጅና የቀድሞው የኢትዮጵያ ጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳዳር ደርግ ሊቀመንበር ጄኔራል አማን አንዶም ታላቅ እህት ናቸው። ከሁለት ቀናት በፊት አንድ ክፍለ ዘመን አሸምግለው በ100ኛ ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ዝክረ መታሰቢያ እንዲሆናቸውም ቀደም ሲል ያካሔድነውን ቃለ ምልልስ ደግመን አቅርበናል።

Published 10 December 2022 at 12:50pm, updated 2 hours ago at 1:31pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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"ታናሽ ወንድሜን ጄኔራል አንዶምን ካጣሁ በኋላ ሐዘኑ ከብዶኝ ለመኖር አልፈለግኩም ነበር" እማማ ጽዮን አንዶም

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"አፈር እስካልተጫነኝ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጤ ነው የምትኖረው፤ ኑሮዬም የሚሆነው ኢትዮጵያ ነው" ደራሲ ታክሎ ተሾመ

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"በኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ዘንድ ያለው መናናቅ፣እኔ ብቻ ነኝ ዐዋቂ የሚለውና የዘር ፖለቲካ ክፍፍል ቅር ያሰኘኛል" ደራሲ ታክሎ ተሾመ

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ደራሲ ታክሎ ተሾመ፤ከጎርጎራ እስከ አውስትራሊያ