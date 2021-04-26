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“የሴቶች አስተዋፅዖ መናቅ የለበትም፤ የሴቶች መብቶች መከበር አለባቸው” - ኢ/ር ሰፋኒት መንግሥቱ

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Sefanit Mengistu

Sefanit Mengistu. Source: S.Mengistu

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Published 26 April 2021 at 8:26pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

ኢንጂነር ሰፋኒት መንግሥቱ - እንደምን በከፍተኛ ማዕረግ በኤሌክትሪካል ምህንድስና ለመመረቅ እንደበቃች፣ የሥራ ዓለም ሕይወት፣ የሴትነት ፈተናዎችና መብቶችን አስመልክታ ትናገራለች።

Published 26 April 2021 at 8:26pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
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