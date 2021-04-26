“የሴቶች አስተዋፅዖ መናቅ የለበትም፤ የሴቶች መብቶች መከበር አለባቸው” - ኢ/ር ሰፋኒት መንግሥቱ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “የሴቶች አስተዋፅዖ መናቅ የለበትም፤ የሴቶች መብቶች መከበር አለባቸው” - ኢ/ር ሰፋኒት መንግሥቱPlay20:30ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Sefanit Mengistu. Source: S.MengistuGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (37.54MB)Published 26 April 2021 at 8:26pmBy Martha TsegawSource: SBS ኢንጂነር ሰፋኒት መንግሥቱ - እንደምን በከፍተኛ ማዕረግ በኤሌክትሪካል ምህንድስና ለመመረቅ እንደበቃች፣ የሥራ ዓለም ሕይወት፣ የሴትነት ፈተናዎችና መብቶችን አስመልክታ ትናገራለች።Published 26 April 2021 at 8:26pmBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮች Advertisementየሙያ መስክ መረጣየሥራ ዓለም ተግዳሮቶችና ዕድሎችየሴቶች መብቶችና የገሃዱ ዓለም ዕውነታShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ