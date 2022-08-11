ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ጠቅለል ያለ ዕድር መመሥረት ከፍ ያለ የማኅበረሰብ መርጃ የገንዘብ አቅምን ይፈጥራል፤ ማኅበራዊ መስተጋብርንም ለማጠናከር ይረዳል" አቶ አዳሙ ተፈራና አቶ እሸቱ ሙሉጌታ

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Adamu Tefera (L), and Eshetu Mulugeta (R). Credit: A.Tefera and E.Mulugeta

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Published 11 August 2022 at 6:56pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ እሸቱ ሙሉጌታና አቶ አዳሙ ተፈራ የቀድሞው የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር ፕሬዚደንት፤ በአውስትራሊያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ውስጥ ያሉ አንኳር ማኅበራዊ ችግሮችን ነቅሰው ያመላክታሉ። መፍትሔያዊ ምክረ ሃሳቦቻቸውንም ያጋራሉ።

Published 11 August 2022 at 6:56pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች
  • ግንዛቤ ጭበጣ
  • ማኅበረሰባዊ ሚና
  • ምክረ ሃሳብ
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"የትዳር ግልፅነት አለመኖር፣ ኑዛዜ አለማስፈርና የጡረታ አበል ግንዛቤ ማነስ የማኅበረሰባችን አንኳር ችግሮች ናቸው" አቶ እሸቱ ሙሉጌታና አቶ አዳሙ ተፈራ

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