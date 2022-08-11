"ጠቅለል ያለ ዕድር መመሥረት ከፍ ያለ የማኅበረሰብ መርጃ የገንዘብ አቅምን ይፈጥራል፤ ማኅበራዊ መስተጋብርንም ለማጠናከር ይረዳል" አቶ አዳሙ ተፈራና አቶ እሸቱ ሙሉጌታ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ጠቅለል ያለ ዕድር መመሥረት ከፍ ያለ የማኅበረሰብ መርጃ የገንዘብ አቅምን ይፈጥራል፤ ማኅበራዊ መስተጋብርንም ለማጠናከር ይረዳል" አቶ አዳሙ ተፈራና አቶ እሸቱ ሙሉጌታPlay11:19ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Adamu Tefera (L), and Eshetu Mulugeta (R). Credit: A.Tefera and E.MulugetaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.59MB)Published 11 August 2022 at 6:56pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ እሸቱ ሙሉጌታና አቶ አዳሙ ተፈራ የቀድሞው የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር ፕሬዚደንት፤ በአውስትራሊያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ውስጥ ያሉ አንኳር ማኅበራዊ ችግሮችን ነቅሰው ያመላክታሉ። መፍትሔያዊ ምክረ ሃሳቦቻቸውንም ያጋራሉ።Published 11 August 2022 at 6:56pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችግንዛቤ ጭበጣማኅበረሰባዊ ሚናምክረ ሃሳብተጨማሪ ያድምጡ"የትዳር ግልፅነት አለመኖር፣ ኑዛዜ አለማስፈርና የጡረታ አበል ግንዛቤ ማነስ የማኅበረሰባችን አንኳር ችግሮች ናቸው" አቶ እሸቱ ሙሉጌታና አቶ አዳሙ ተፈራልማዳዊው የቀብር ማስፈፀሚያ መዋጮ በዕድር ወይም በኢንሹራንስ ሊተካ ይገባል ወይስ በታካይነት መዝለቅ ይገባዋል?ShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ