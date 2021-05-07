“መልካም የእናቶች ቀን፤ አገራችንን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን ” - ወ/ሮ ፈትለወርቅ ጎልማሜ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “መልካም የእናቶች ቀን፤ አገራችንን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን ” - ወ/ሮ ፈትለወርቅ ጎልማሜPlay19:30ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Fetlework Golmame and Samuel. Source: F.GolmameGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (27.51MB)Published 7 May 2021 at 12:59pmBy Martha TsegawSource: SBS ወ/ሮ ፈትለወርቅ ጎልማሜ - ስለ ታዳጊ ልጃቸው የኦቲዝም ሁኔታና የእናቶች ቀንን አስመልክተው ይናገራሉ።Published 7 May 2021 at 12:59pmBy Martha TsegawSource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ