"አዝማሪዎች በአድዋ ጦርነት ዋዜማ ስነልቦናዊ የበላይነትን እንደፈጠሩ ሁሉ፤ከድል በኋላም የነፃነትን ፋይዳ በማስረፅ የጎላ ሚና ነበራቸው"ጋዜጠኛ ይነገር ጌታቸው

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Journalist and Author Yineger Getachew. Credit: Y.Getachew

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ይነገር ጌታቸው ጋዜጠኛና ደራሲ ነው። በቅርቡም "የከተማው መናኝ" በሚል ርዕስ የሙዚቃ ተጠባቢውን ጌታቸው መልካ የሙዚቃ ሥራዎችና ሕይወት ያካተተ መፅሐፍ ለአንባቢያን አበርክቷል። አዝማሪዎች በኢትዮጵያ የነፃነት ተጋድሎ ወቅት የነበራቸውን ታሪካ አስተዋፅዖዎች ነቅሶ ይናገራል።

አንኳሮች
  • በአድዋ ጦርነት የአዝማሪዎች ሚና
  • የአዝማሪዎች አስተዋፅዖ በኢትዮጵያዊነት መንፈስ ቀረፃ
  • አዝማሪነትና የአገርኛ የሙዚቃ ክህሎት
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