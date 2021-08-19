“እንኳን ለደብረ ታቦር በዓል አደረሳችሁ” መጋቢ ምስጢር ቀሲስ ስንታየሁ አባተ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “እንኳን ለደብረ ታቦር በዓል አደረሳችሁ” መጋቢ ምስጢር ቀሲስ ስንታየሁ አባተPlay10:51ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Kesis Sentayehu Abate. Source: S.AbateGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.92MB)Published 19 August 2021 at 10:50am, updated 19 August 2021 at 2:40pmBy Martha TsegawSource: SBS መጋቢ ምስጢር ቀሲስ ስንታየሁ አባተ፤ በምሥራቅ አውስትራሊያ አኅጉረ ስብከት የሜልበርን ምዕረፈ ቅዱሳን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ፤ ስለ በዓለ ደብረ ታቦር አከባበር ይናገራሉ።Published 19 August 2021 at 10:50am, updated 19 August 2021 at 2:40pmBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮች Advertisementየደብረ ታቦር ቡሄ ስያሜየጅራፍ ድምፅ ትርጓሜመልዕክት ለኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ