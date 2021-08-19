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“እንኳን ለደብረ ታቦር በዓል አደረሳችሁ” መጋቢ ምስጢር ቀሲስ ስንታየሁ አባተ

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Kesis Sentayehu Abate.

Kesis Sentayehu Abate. Source: S.Abate

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Published 19 August 2021 at 10:50am, updated 19 August 2021 at 2:40pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

መጋቢ ምስጢር ቀሲስ ስንታየሁ አባተ፤ በምሥራቅ አውስትራሊያ አኅጉረ ስብከት የሜልበርን ምዕረፈ ቅዱሳን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ፤ ስለ በዓለ ደብረ ታቦር አከባበር ይናገራሉ።

Published 19 August 2021 at 10:50am, updated 19 August 2021 at 2:40pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የደብረ ታቦር ቡሄ ስያሜ
  • የጅራፍ ድምፅ ትርጓሜ
  • መልዕክት ለኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች
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