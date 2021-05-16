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ከኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ንቅናቄ እስከ ብልፅግና ፓርቲ፤ ኢሕአፓ

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Published 16 May 2021 at 1:27pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ክፍሉ ታደሰ - የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) መሥራች፤ የቀድሞው ከፍተኛ አመራር አባልና የ “ያ ትውልድ” መጽሐፍ ደራሲ ስለ ኢሕአፓ ምሥረታ ታሪክና የትጥቅ ትግል ውሳኔ ይናገራሉ። ዳግም የቀረበ።

Published 16 May 2021 at 1:27pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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አንኳሮች

 

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  • ኢሕአፓ ከሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር የነበሩት የአመለካከት ልዩነቶች
  • የኢሕአፓ የትጥቅ ትግል ውሳኔ ምክንያቶች
  • የ ‘ዲሞክራሲያ” የኢሕአፓ ልሳንነት
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