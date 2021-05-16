ከኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ንቅናቄ እስከ ብልፅግና ፓርቲ፤ ኢሕአፓ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ከኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ንቅናቄ እስከ ብልፅግና ፓርቲ፤ ኢሕአፓPlay16:56ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen EPRP. Source: EPRPGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.65MB)Published 16 May 2021 at 1:27pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ ክፍሉ ታደሰ - የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) መሥራች፤ የቀድሞው ከፍተኛ አመራር አባልና የ “ያ ትውልድ” መጽሐፍ ደራሲ ስለ ኢሕአፓ ምሥረታ ታሪክና የትጥቅ ትግል ውሳኔ ይናገራሉ። ዳግም የቀረበ።Published 16 May 2021 at 1:27pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementኢሕአፓ ከሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር የነበሩት የአመለካከት ልዩነቶችየኢሕአፓ የትጥቅ ትግል ውሳኔ ምክንያቶችየ ‘ዲሞክራሲያ” የኢሕአፓ ልሳንነትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ