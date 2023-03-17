"የአማራ ብሔረተኝነት መኖር አለበት ብለን ብቅ ብቅ ያልነው ራስን ለመከላከል እንጂ ኢትዮጵያዊነትን ለመካድ አይደለም"ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ

"የአማራ ብሔረተኝነት መኖር አለበት ብለን ብቅ ብቅ ያልነው ራስን ለመከላከል እንጂ ኢትዮጵያዊነትን ለመካድ አይደለም"ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስPlay15:47Executive Director of the Africa Institute for Strategic and Security Studies, Maj Dawit Wolde Giorgis. Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.74MB) ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ - የቀድሞው የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደኤታና የእርዳታ ማስተባበሪያና ማቋቋሚያ ኮሚሽን ኮሚሽነር፤ በሜልበር የአማራ ሕብረት ማኅበር ተጋብዘው ወደ አውስትራሊያ ስለመጡበት ጉዳይና የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታዎች አንስተው ይናገራሉ።አንኳሮችየአማራ ብሔረተኝነትና የመብቶች ጥያቄመሪና አመራርዋነኛ ወቅታዊ የኢትዮጵያ ችግሮችShareLatest podcast episodes"ለአውስትራሊያ የውጭ ጉዳይ ተወካዮች የማሳስበው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም፣መረጋጋትና አንድነት እንዲፈጠር አስተዋፅዖና ተፅዕኖ እንዲያደርጉ"ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ"ከለበስኩት ልብስና መፅሐፍ ቅዱስ በስተቀር ምንም አልነበረኝም፤የተሰጠኝን አንሶላ ቀሚስ አድርጌ በእጄ ሰፍቼ ለብሻለሁ"ቤተልሔም ጥበቡ"ለጥገኝነት ጥየቃ በተሰፋርንባት የአሮጌ ጀልባ ጉዞ ከሞት አፋፍ ላይ ደርሰን ነበር"ቤተልሔም ጥበቡ"ከእንግዲህ ወዲያ አጀንዳ ሰጪ እንጂ፤ተቀባይ አንሆንም"ኢንጂነር ሕዝቅኤል እስክንድር