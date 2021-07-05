ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ሁሌም የወታደር ልጅ ነኝ፤ ወታደር ነኝ ስል በጣም በኩራት ነው” ሻለቃ የወይንሐረግ በቀለ

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Major/Journalist Yewoinhareg Bekele.

Major/Journalist Yewoinhareg Bekele. Source: YH.Bekele

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Published 5 July 2021 at 12:02pm, updated 5 July 2021 at 12:09pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

ሻለቃ የወይንሐረግ በቀለ፤ የአገር መከላከያ ጋዜጠኛ ናቸው። በቅርቡ ለሕትመት ስላበቁት “የወታደር ልጅ ነኝ” መጽሐፋቸው ይዘትና ግለ ታሪካቸውን አሰናስለው ይናገራሉ።

Published 5 July 2021 at 12:02pm, updated 5 July 2021 at 12:09pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
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