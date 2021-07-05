“ሁሌም የወታደር ልጅ ነኝ፤ ወታደር ነኝ ስል በጣም በኩራት ነው” ሻለቃ የወይንሐረግ በቀለ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ሁሌም የወታደር ልጅ ነኝ፤ ወታደር ነኝ ስል በጣም በኩራት ነው” ሻለቃ የወይንሐረግ በቀለPlay12:33ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Major/Journalist Yewoinhareg Bekele. Source: YH.BekeleGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (19.77MB)Published 5 July 2021 at 12:02pm, updated 5 July 2021 at 12:09pmBy Martha TsegawSource: SBS ሻለቃ የወይንሐረግ በቀለ፤ የአገር መከላከያ ጋዜጠኛ ናቸው። በቅርቡ ለሕትመት ስላበቁት “የወታደር ልጅ ነኝ” መጽሐፋቸው ይዘትና ግለ ታሪካቸውን አሰናስለው ይናገራሉ።Published 5 July 2021 at 12:02pm, updated 5 July 2021 at 12:09pmBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮች Advertisementየአገር ፍቅር ስሜትአባታዊ ምንባዊ ምስልየውትድርና እና የእናትነት ሕይወትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ