"ባሕል ኢትዮጵያ ውስጥ ለምንኖረው ብቻ ሳይሆን፤ በሔድንበት ሁሉ የምንተገብረው የማንነታችን መገለጫ አንድ መልክ ነው" ደራሲ መላኩ ጌታቸው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ባሕል ኢትዮጵያ ውስጥ ለምንኖረው ብቻ ሳይሆን፤ በሔድንበት ሁሉ የምንተገብረው የማንነታችን መገለጫ አንድ መልክ ነው" ደራሲ መላኩ ጌታቸውPlay13:42ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Melaku Getachew. Credit: M.GetachewGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.56MB)Published 26 September 2022 at 5:29pmBy Demeke KebedeSource: SBS ደራሲ መላኩ ጌታቸው በቅርቡ ለአንባቢያን እነሆኝ ስላለው "ክብረ በዓላት (ሃይማኖትና ባህል)" መጽሐፍ ዋነኛ ጭብጦች ይናገራል።Published 26 September 2022 at 5:29pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮችየመጽሐፍ መነሻና መሰናዶሃይማኖታዊና ባሕላዊ አከባበሮችግማደ መስቀልተጨማሪ ያድምጡ"በዓሉ የመስቀል በዓል ነው፤ ደመራ በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ፍለጋ ላይ የነበረውን ሁነት በምሳሌነት የሚያስታውሰን ነው" ዲ/ን መላኩ ጌታቸውShareLatest podcast episodes"መስቀል ነፃነት ነው፤ ሁላችንንም እንኳን ለበዓለ መስቀሉ አደረሰን" ብፁዕ አቡነ ሙሴ"በዓሉ የመስቀል በዓል ነው፤ ደመራ በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ፍለጋ ላይ የነበረውን ሁነት በምሳሌነት የሚያስታውሰን ነው" ዲ/ን መላኩ ጌታቸውአውስትራሊያ ውስጥ ልጆችዎ 18 ዓመት ሲሞላቸው ምን ይገጥማቸዋል?የአውስትራሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቻይና በታይዋን ዙሪያ ያለውን ውጥረት እንድታረግብ ዳግም ጥሪ አቀረቡ