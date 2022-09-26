ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ባሕል ኢትዮጵያ ውስጥ ለምንኖረው ብቻ ሳይሆን፤ በሔድንበት ሁሉ የምንተገብረው የማንነታችን መገለጫ አንድ መልክ ነው" ደራሲ መላኩ ጌታቸው

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Melaku Getachew. Credit: M.Getachew

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Published 26 September 2022 at 5:29pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

ደራሲ መላኩ ጌታቸው በቅርቡ ለአንባቢያን እነሆኝ ስላለው "ክብረ በዓላት (ሃይማኖትና ባህል)" መጽሐፍ ዋነኛ ጭብጦች ይናገራል።

Published 26 September 2022 at 5:29pm
By Demeke Kebede
Source: SBS
አንኳሮች
  • የመጽሐፍ መነሻና መሰናዶ
  • ሃይማኖታዊና ባሕላዊ አከባበሮች
  • ግማደ መስቀል
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"በዓሉ የመስቀል በዓል ነው፤ ደመራ በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ፍለጋ ላይ የነበረውን ሁነት በምሳሌነት የሚያስታውሰን ነው" ዲ/ን መላኩ ጌታቸው

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