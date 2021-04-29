ምርጫ 2013 “አካባቢያዊ ጉዳዮች እየጎሉ አገራዊ አጀንዳዎችን ይዘን ወደ ሕዝብ ለመግባት ተቸገርን” ፕ/ር በየነ ጴጥሮስ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ምርጫ 2013 “አካባቢያዊ ጉዳዮች እየጎሉ አገራዊ አጀንዳዎችን ይዘን ወደ ሕዝብ ለመግባት ተቸገርን” ፕ/ር በየነ ጴጥሮስPlay15:40ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Prof Beyene Petros. Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.61MB)Published 29 April 2021 at 2:57pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ፕ/ር በየነ ጴጥሮስ - የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ (ኢሶዲፓ) ሊቀመንበር፤ ስለ ፓርቲያቸው ምሥረታ፣ ተልዕኮና ምርጫ 2013ን አስመልክተው ይናገራሉ።Published 29 April 2021 at 2:57pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየማንነት ፖለቲካና አገራዊ አጀንዳዎችአገር አቀፍ ተግዳሮቶችና አማራጭ መፍትሔዎችአገር አቀፍ ምርጫ 2013 እና ፋይዳዎቹShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ