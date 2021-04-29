ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ምርጫ 2013 “አካባቢያዊ ጉዳዮች እየጎሉ አገራዊ አጀንዳዎችን ይዘን ወደ ሕዝብ ለመግባት ተቸገርን” ፕ/ር በየነ ጴጥሮስ

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Prof Beyene Petros

Prof Beyene Petros. Source: Getty

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Published 29 April 2021 at 2:57pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ፕ/ር በየነ ጴጥሮስ - የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ (ኢሶዲፓ) ሊቀመንበር፤ ስለ ፓርቲያቸው ምሥረታ፣ ተልዕኮና ምርጫ 2013ን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 29 April 2021 at 2:57pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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  • የማንነት ፖለቲካና አገራዊ አጀንዳዎች
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