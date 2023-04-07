"ኢትዮጵያ ውስጥ ገንዘብ እንደ አዲስ ሃይማኖት ሆኗል"ፕ/ር ዶ/ር ፍስሃ ፅዮን መንግሥቱ

Birr Ethiopia.jpg

Birr, money, Hosaina, Ethiopia. Credit: Giovanni Mereghetti/UCG/Universal Images Group via Getty Images

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

የአፍሪካ ቀንድ ዓለም አቀፍ መሥራቾች ፕሮፌሰር ዶ/ር ፍስሃ ፅዮን መንግሥቱና ዶ/ር ቃለ ወንጌል ምናለ፤ የማዕከሉን ሚናና ሰሞኑን ኢትዮጵያውያንና ግብፃውያን ተመራማሪዎች የሕዳሴ ግድብን አስመልክቶ ማዕከሉ ባሰናዳው የውይይት መድረክ ላይ ስላካሔዷቸው ክርክሮች ይናገራሉ።

አንኳሮች
  • የአፍሪካ ቀንድ ዓለም አቀፍ ማዕከል ምሥረታና ተልዕኮ
  • ዓለም አቀፍና አገር አቀፍ ቁርኝት
  • የአፍሪካ ቀንድና ኢትዮጵያ አቀፍ ተግዳሮቶች
Share

Latest podcast episodes

SBS Amharic News Podcast World.jfif

የአውስትራሊያ ሊብራል ፓርቲ በነባር ዜጎች ድምፅ ለፓርላማ የተቃውሞ አቋሙ ሳቢያ መከፋፈሉን አስተባበለ

Mesfin Desalegn.jpg

"ሕወሓትም ሆነ የፌዴራል መንግሥቱ የፕሪቶሪያውን ስምምነት እያከበሩ ነው ብለን አናስብም፤ሕወሓት ጠያቂ፤ፌዴራል መንግሥቱ አፅዳቂ እየሆነ ነው ያለው"አቶ መስፍን ደሳለኝ

Lantern With Moon Symbol And Mosque Shape Background. Ramadan Kareem And Islamic New Year Concept.

ረመዳን እና ኢድ ምንድን ናቸው በአውስትራሊያስ እንዴት ይከበራሉ?

Unhappy young couple

የፍቺ አለመግባባቶችን ፍርድ ቤት ሳይደርሱ እንደምን መፍታት እንደሚቻልዎ