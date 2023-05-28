የኢትዮጵያውያን ምሁራን ሚና፤ "ከተማረ ይግደለኝ እስከ ምሁር የት አለ?"Play18:42Prof Girma Berhanu and Dr Tsehai Berhane Selassie. Credit: G.Berhanu and T.Berhane-SelassieGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.26MB) ፕሮፌሰር ግርማ ብርሃኑ - በጉተንበርግ ዩኒቨርሲቲ የልዩ ትምህርት መምህርና ዶ/ር ፀሐይ ብርሃነ ሥላሴ - የባሕልና ታሪክ ጥናት ተመራማሪና “Ethiopian Warriorhood: Defence, Land & Society 1800 – 1941” ደራሲ፤ የኢትዮጵያውያን ምሁራን ሚናን መዝነው አተያያቸውን ያንጸባርቃሉ።አንኳሮችየምሁራን ሚና ምዘናአገር በቀል ምሁራዊ ዕሳቤየባሕር ማዶ ዕሳቤን ለኢትዮጵያShareLatest podcast episodes"የእኛ ሥራ ሕዝብ በእጅጉ አያግባቡንም የሚላቸው ብሔራዊ አጀንዳዎች መርጦ፤ መሣሪያዎቻቸውን አስቀምጠው እንዲወያዩ ማድረግ ነው" - ፕ/ር መስፍን አርአያየዩናይትድ ስቴትስ መንግሥትን የዕዳ ጣራ ከፍ ለማድረግ ከመርህ አኳያ ከግብቦሽ ላይ ተደረሰምሁራን እነማን ናቸው?የሱዳን ተኩስ አቁም መርጋት አጠራጥሯል