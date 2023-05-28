የኢትዮጵያውያን ምሁራን ሚና፤ "ከተማረ ይግደለኝ እስከ ምሁር የት አለ?"

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Prof Girma Berhanu and Dr Tsehai Berhane Selassie. Credit: G.Berhanu and T.Berhane-Selassie

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ፕሮፌሰር ግርማ ብርሃኑ - በጉተንበርግ ዩኒቨርሲቲ የልዩ ትምህርት መምህርና ዶ/ር ፀሐይ ብርሃነ ሥላሴ - የባሕልና ታሪክ ጥናት ተመራማሪና “Ethiopian Warriorhood: Defence, Land & Society 1800 – 1941” ደራሲ፤ የኢትዮጵያውያን ምሁራን ሚናን መዝነው አተያያቸውን ያንጸባርቃሉ።

አንኳሮች
  • የምሁራን ሚና ምዘና
  • አገር በቀል ምሁራዊ ዕሳቤ
  • የባሕር ማዶ ዕሳቤን ለኢትዮጵያ
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