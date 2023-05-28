ምሁራን እነማን ናቸው?Play13:08A woman ups her phone as she celebrates for the graduation ceremony at Bahir Dar University in Bahir Dar, northern Ethiopia, on November 10, 2018. Credit: EDUARDO SOTERAS/AFP via Getty ImagesGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.88MB) ፕሮፌሰር ግርማ ብርሃኑ - በጉተንበርግ ዩኒቨርሲቲ የልዩ ትምህርት መምህርና ዶ/ር ፀሐይ ብርሃነ ሥላሴ - የባሕልና ታሪክ ጥናት ተመራማሪና “Ethiopian Warriorhood: Defence, Land & Society 1800 – 1941” ደራሲ፤ የምሁር ቃለ ትርጓሜን አንስተው ይስረዳሉ።አንኳሮችየምሁር ቃለ ፍቺየምሁር - ልሂቅ ዘርፈ ብዙ ትርጓሜዎች ግለ አተያዮችShareLatest podcast episodes"የእኛ ሥራ ሕዝብ በእጅጉ አያግባቡንም የሚላቸው ብሔራዊ አጀንዳዎች መርጦ፤ መሣሪያዎቻቸውን አስቀምጠው እንዲወያዩ ማድረግ ነው" - ፕ/ር መስፍን አርአያየዩናይትድ ስቴትስ መንግሥትን የዕዳ ጣራ ከፍ ለማድረግ ከመርህ አኳያ ከግብቦሽ ላይ ተደረሰየኢትዮጵያውያን ምሁራን ሚና፤ "ከተማረ ይግደለኝ እስከ ምሁር የት አለ?"የሱዳን ተኩስ አቁም መርጋት አጠራጥሯል