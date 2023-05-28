ምሁራን እነማን ናቸው?

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A woman ups her phone as she celebrates for the graduation ceremony at Bahir Dar University in Bahir Dar, northern Ethiopia, on November 10, 2018. Credit: EDUARDO SOTERAS/AFP via Getty Images

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ፕሮፌሰር ግርማ ብርሃኑ - በጉተንበርግ ዩኒቨርሲቲ የልዩ ትምህርት መምህርና ዶ/ር ፀሐይ ብርሃነ ሥላሴ - የባሕልና ታሪክ ጥናት ተመራማሪና “Ethiopian Warriorhood: Defence, Land & Society 1800 – 1941” ደራሲ፤ የምሁር ቃለ ትርጓሜን አንስተው ይስረዳሉ።

አንኳሮች
  • የምሁር ቃለ ፍቺ
  • የምሁር - ልሂቅ ዘርፈ ብዙ ትርጓሜዎች
  • ግለ አተያዮች
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