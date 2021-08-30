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“ተስፈኛ ስላልሆንኩ ስለወደፊቱ የኤርትራ ዕጣ ፈንታ ባልናገር ይሻለኛል” ፕ/ር የቢዮ ወልደማርያም

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Prof Yebio Woldemariam.

Prof Yebio Woldemariam. Source: Y.Woldemariam

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Published 30 August 2021 at 1:59pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ፕ/ር የቢዮ ወልደማርያም በቅርቡ “Profile of Courage: Eritrean Struggle Against Italian Colonialism and Fascism” መጽሐፋቸው ጭብጦች ያስረዳሉ።

Published 30 August 2021 at 1:59pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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