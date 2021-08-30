“ተስፈኛ ስላልሆንኩ ስለወደፊቱ የኤርትራ ዕጣ ፈንታ ባልናገር ይሻለኛል” ፕ/ር የቢዮ ወልደማርያም

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ተስፈኛ ስላልሆንኩ ስለወደፊቱ የኤርትራ ዕጣ ፈንታ ባልናገር ይሻለኛል” ፕ/ር የቢዮ ወልደማርያምPlay08:08ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Prof Yebio Woldemariam. Source: Y.WoldemariamGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.04MB)Published 30 August 2021 at 1:59pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ፕ/ር የቢዮ ወልደማርያም በቅርቡ “Profile of Courage: Eritrean Struggle Against Italian Colonialism and Fascism” መጽሐፋቸው ጭብጦች ያስረዳሉ።Published 30 August 2021 at 1:59pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisement የኤርትራ ነፃነት ፋይዳየኤርትራ የወደፊት ዕጣ ፈንታየኤርትራዊ ዝንቅ ማንነትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ