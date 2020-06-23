ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ለኢትዮጵያውያን ጥሪዬ - ባያዩዋቸውና ባያውቋቸውም ቤይሩት ውስጥ የተራቡ፣ የተጠሙና የተቸገሩ እህቶቻችንን በማሰብ እንዲረዱ ነው” - ሮዛ ገ/መስቀል

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Interview with Pastor Desi, Meseret and Rosa

Pastor Desi Bayisa (L), Meseret Yifru (C) and Rosa Gebremeskel (L) Source: Supplied

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Published 23 June 2020 at 11:54am, updated 24 June 2020 at 7:42am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ሮዛ ገብረመስቀልና መሠረት ይፍሩ፤ ቤይሩት - ሊባኖስ በሚገኙ ኢትዮጵያውያን ላይ ከኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በተጨማሪ ደርሰው ስላሉ ሥራ አጥነት፣ እንግልት፣ በቀድሞ አሠሪዎች ደጅ መጣል፣ ለዕለት ጉርስ መቸገር፣ ወደ አገር ቤት ሔዶ ዳግም ለሥራ አጥነት በመዳረግና ሊባኖስ ውስጥ ሆኖ ክፉ ቀንን የመግፋት አጣብቂኝ ውስጥ የመኖር ውዥቀትን አንስተው ይናገራሉ። በሜልበር - አውስትራሊያ ፓስተር ደሲ ባይሳ - የቤይሩት እህቶች ሚሽን አስተባባሪ የችሮታ ተማፅኖ ያቀርባሉ።

Published 23 June 2020 at 11:54am, updated 24 June 2020 at 7:42am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

  • ኢትዮጵያውያን በቤይሩት - ሊባኖስ
  • የቤይሩት እህቶች ሚሽን  
  • የወገን - ለወገን ይድረስ ጥሪ
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