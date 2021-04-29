ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የዶሮ አልጫ ወጥ ውስጥ ቃሪያ ይገባል?Play11:23ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Selam Wondimu. Source: S.WondimuGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.95MB)Published 29 April 2021 at 12:11pm, updated 29 April 2021 at 1:17pmBy Martha TsegawSource: SBS ወ/ሮ ሰላም ወንድሙ - የካልዲስ ካፌና የላሊበላ ሬስቶራንት ባለቤት፤ የፋሲካ በዓል መዳረሻን አያይዘው በተለይ ስለ ዶሮ ወጥ አሠራር ይናገራሉ።Published 29 April 2021 at 12:11pm, updated 29 April 2021 at 1:17pmBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮች Advertisementየባሕር ማዶ ዶሮ ወጥ አሠራርየዶሮ ዓይነቶችና አመራርጥየአይብ አሠራርShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ