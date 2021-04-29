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የዶሮ አልጫ ወጥ ውስጥ ቃሪያ ይገባል?

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Selam Wondimu

Selam Wondimu. Source: S.Wondimu

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Published 29 April 2021 at 12:11pm, updated 29 April 2021 at 1:17pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

ወ/ሮ ሰላም ወንድሙ - የካልዲስ ካፌና የላሊበላ ሬስቶራንት ባለቤት፤ የፋሲካ በዓል መዳረሻን አያይዘው በተለይ ስለ ዶሮ ወጥ አሠራር ይናገራሉ።

Published 29 April 2021 at 12:11pm, updated 29 April 2021 at 1:17pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የዶሮ ዓይነቶችና አመራርጥ
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