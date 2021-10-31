ሰላማዊት ካሣ፤ ከጋዜጠኛነት ወደ ሚኒስትር ደኤታነት

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ሰላማዊት ካሣ፤ ከጋዜጠኛነት ወደ ሚኒስትር ደኤታነትPlay14:01ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Selamawit Kassa. Source: S.KassaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.21MB)Published 31 October 2021 at 3:24pm, updated 31 October 2021 at 7:41pmBy Demeke KebedeSource: SBS ሰላማዊት ካሣ - የኢፌዲሪ የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ደኤታ፤ ከልጅነት ቀዬአቸው አሜሪካን ግቢ ተነስተው፣ ወደ ጋዜጠኛነትና የፖለቲካ መድረክ እንደምን እንደዘለቁ ያወጋሉ።Published 31 October 2021 at 3:24pm, updated 31 October 2021 at 7:41pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮች Advertisementከአሜሪካን ግቢ እስከ ፓርላማከእንግሊዝኛ ቋንቋ መምህርነት ወደ ጋዜጠኛነትከፋና ሬዲዮና ቴሌቪዢን መድረክ ወደ ፖለቲካ አምባShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ