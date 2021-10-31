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ሰላማዊት ካሣ፤ ከጋዜጠኛነት ወደ ሚኒስትር ደኤታነት

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Selamawit Kassa.

Selamawit Kassa. Source: S.Kassa

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Published 31 October 2021 at 3:24pm, updated 31 October 2021 at 7:41pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

ሰላማዊት ካሣ - የኢፌዲሪ የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ደኤታ፤ ከልጅነት ቀዬአቸው አሜሪካን ግቢ ተነስተው፣ ወደ ጋዜጠኛነትና የፖለቲካ መድረክ እንደምን እንደዘለቁ ያወጋሉ።

Published 31 October 2021 at 3:24pm, updated 31 October 2021 at 7:41pm
By Demeke Kebede
Source: SBS
  1. አንኳሮች
 

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  • ከአሜሪካን ግቢ እስከ ፓርላማ
  • ከእንግሊዝኛ ቋንቋ መምህርነት ወደ ጋዜጠኛነት
  • ከፋና ሬዲዮና ቴሌቪዢን መድረክ ወደ ፖለቲካ አምባ
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