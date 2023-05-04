"መንበረ ፀባዖት ቅዱስ ካቴድራል ለአገራችን በሃይማኖት ብቻ ሳይሆን በታሪክም በቱሪዝምም አኩሪ ነው" - ሰለሞን ክብርዬ

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Holy Trinity Cathedral, Addis Ababa, Ethiopia (L), and Solomon Kibryie (R). Credit: S.Kibryie

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አቶ ሰለሞን ክብርዬ፤ በኢትዮጵያ የዘውድ ምክር ቤት የመንበረ ፀባዖት ቅዱስ ሥላሴ ካቴድራል ድጋፍ አሰባሳቢ፤ የኢትዮጵያ ዘውድ ምክር ቤት ፕሬዚደንት ልዑል ኤርሚያስ ሳኅለ-ሥላሴ ኃይለ ሥላሴ በባሕር ማዶ በአምባሳደርነት ስለ ተወከሉበት የካቴድራሉ አስቸኳይ የዕድሳት ድጋፍ መሻትን አስመልክተው ይናገራሉ።

አንኳሮች
  • የመንበረ ፀባዖት ቅዱስ ሥላሴ ካቴድራል ታሪካዊ ፋይዳዎች
  • የዕድሳት አስፈላጊነትና አሳስቢነት
  • የኢትዮጵያ ዘውድ ምክር ቤት ሚና
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