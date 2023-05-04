"መንበረ ፀባዖት ቅዱስ ካቴድራል ለአገራችን በሃይማኖት ብቻ ሳይሆን በታሪክም በቱሪዝምም አኩሪ ነው" - ሰለሞን ክብርዬ

"መንበረ ፀባዖት ቅዱስ ካቴድራል ለአገራችን በሃይማኖት ብቻ ሳይሆን በታሪክም በቱሪዝምም አኩሪ ነው" - ሰለሞን ክብርዬPlay10:07Holy Trinity Cathedral, Addis Ababa, Ethiopia (L), and Solomon Kibryie (R). Credit: S.KibryieGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.21MB) አቶ ሰለሞን ክብርዬ፤ በኢትዮጵያ የዘውድ ምክር ቤት የመንበረ ፀባዖት ቅዱስ ሥላሴ ካቴድራል ድጋፍ አሰባሳቢ፤ የኢትዮጵያ ዘውድ ምክር ቤት ፕሬዚደንት ልዑል ኤርሚያስ ሳኅለ-ሥላሴ ኃይለ ሥላሴ በባሕር ማዶ በአምባሳደርነት ስለ ተወከሉበት የካቴድራሉ አስቸኳይ የዕድሳት ድጋፍ መሻትን አስመልክተው ይናገራሉ።አንኳሮችየመንበረ ፀባዖት ቅዱስ ሥላሴ ካቴድራል ታሪካዊ ፋይዳዎችየዕድሳት አስፈላጊነትና አሳስቢነትየኢትዮጵያ ዘውድ ምክር ቤት ሚናShareLatest podcast episodesየሱዳን ግጭት በሱዳን ነዋሪ ኢትዮጵያውያን ላይ ችግሮችን ማስከተሉ ተነገረየታንዛኒያው የሰላም ውይይት የመጀመሪያ ምዕራፍ ተጠናቀቀ"ለእኔ ሥነ ስዕል ማለት እንከን የለሽ ያልሆነ ነገር ነው" - አርቲስት ኦላና ዳመና ጃንፋ"የስዕል ሥራዎቼ የሚያንፀባርቁት የመጣሁበትን የኢትዮጵያ ማኅበረሰብና በግሌ ያለፍኩባቸውን የሕይወት ጉዞዎቼን ነው" - አርቲስት አላና ዳመና ጃንፋ