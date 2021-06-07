ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“በአንድ ሰው ላይ የአዕምሮ ጤና ጉዳት ሲደርስ አብረን እንጎዳለን፤ አብረን እንድናለን” – ትዕግሥት ከበደ

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Tigist Kebede.

Tigist Kebede. Source: T.Kebede

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Published 7 June 2021 at 11:52am
By Martha Tsegaw
Source: SBS

ትዕግሥት ከበደ - የምክር አገልግሎትና የአዕምሮ ጤና ባለሙያ፤ ስለ አዕምሮ ጤና ክብካቤና ማኅበረሰባዊ አተያዮች ትናገራለች።

Published 7 June 2021 at 11:52am
By Martha Tsegaw
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • ባሕላዊ አተያዮች
  • የምክር አገልግሎት አጠቃቀም
  • የአዕምሮ ጤናና የአፍሪካውያን ማኅበረሰብ
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