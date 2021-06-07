“በአንድ ሰው ላይ የአዕምሮ ጤና ጉዳት ሲደርስ አብረን እንጎዳለን፤ አብረን እንድናለን” – ትዕግሥት ከበደ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “በአንድ ሰው ላይ የአዕምሮ ጤና ጉዳት ሲደርስ አብረን እንጎዳለን፤ አብረን እንድናለን” – ትዕግሥት ከበደPlay15:14ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Tigist Kebede. Source: T.KebedeGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (27.91MB)Published 7 June 2021 at 11:52amBy Martha TsegawSource: SBS ትዕግሥት ከበደ - የምክር አገልግሎትና የአዕምሮ ጤና ባለሙያ፤ ስለ አዕምሮ ጤና ክብካቤና ማኅበረሰባዊ አተያዮች ትናገራለች።Published 7 June 2021 at 11:52amBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮች Advertisementባሕላዊ አተያዮችየምክር አገልግሎት አጠቃቀምየአዕምሮ ጤናና የአፍሪካውያን ማኅበረሰብShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ