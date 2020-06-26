ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ኢትዮጵያ ውስጥ ኮቪድ - 19 በከፍተኛ ደረጃ ሊስፋፋባቸውና ፅኑ ሕሙማን ሊበዙባቸው የሚችሉ ክፍለ አገራት የትኞቹ ናቸው?

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Mapping risk of COVID - 19 in Ethiopia

Dr Yayehyirad Alemu (T-L), Dr Hailay Abrha (T-R) and Dr Kefyalew Addis (B-R) Source: Supplied

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Published 26 June 2020 at 1:30pm, updated 26 June 2020 at 1:42pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

በአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያን ተመራማሪዎች በይነ መረብ የምርምር አባላት፤ ዶ/ር ኃይላይ አብርሃ - በፍሊንደርስ ዩኒቨርሲቲ የተላላፊ በሽታዎች ተመራማሪ፣ ዶ/ር ከፍያለው አዲስ አለነ - በከርተን ዩኒቨርሲቲ የኅብረተሰብ ጤናና ቴሌቶን የሕጻናት ምርምር መካነ ጥናት ተመራማሪና ዶ/ር ያየህይራድ ዓለሙ - በሞናሽ ዩኒቨርሲቲ የተላላፊ በሽታዎች ተመራማሪ፤ ኢትዮጵያ ውስጥ የኮቪድ - 19 ወረርሽ ተዛማችነትንና የሕይወት ቀጠፋ ንረትን የሚያመላክቱ የምርምር ትንበያ ግኝቶችን ይጠቁማሉ።

Published 26 June 2020 at 1:30pm, updated 26 June 2020 at 1:42pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

  • በኢትዮጵያ የኮቪድ - 19 ወረርሽኝ ስርጭትና የመከላከያ መንገዶች
  • ኮሮናቫይረስ በስፋት ሊስፋፋ የሚችልባቸው ሥፍራዎች ትንበያ
  • የኮቪድ – 19 ፅኑ ሕሙማን በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች የመበርከት ትንበያ
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