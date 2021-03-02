“ቴክኖሎጂ የዘመኑ ዋነኛ የትምህርት ማስረጫ መንገድ ነው” - ሞገስ ከልክሌ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ቴክኖሎጂ የዘመኑ ዋነኛ የትምህርት ማስረጫ መንገድ ነው” - ሞገስ ከልክሌPlay25:33ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Moges Kelklie Source: M. KelklieGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (23.61MB)Published 2 March 2021 at 1:09pm, updated 2 March 2021 at 1:33pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS በአገረ አሜሪካ በዲጂታል ትምህርት ስትራቴጂ ነዳፊ በሆነ የቴክኖሎጂ ተቋም ውስጥ በዳይሬክተርነት እየሰሩ ያሉት አቶ ሞገስ ከልክሌ ዲጂታል ቴክኖሎጂ በትምህርት ዘርፍ ስላለው ሚና ያስረዳሉ።Published 2 March 2021 at 1:09pm, updated 2 March 2021 at 1:33pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አንኳሮች Advertisementየዲጂታል ትምህርት በአደጉና ታዳጊ አገራትFlipped classroom ለኢትዮጵያ የትምህርት ተቋማት ይበጃል?ኢትዮጵያ ውስጥ እንግሊዝኛን በአገር በቀል ቋንቋ ማስተማሪያነት የመተካት ፖሊሲ ፋይዳShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ