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“ቴክኖሎጂ የዘመኑ ዋነኛ የትምህርት ማስረጫ መንገድ ነው” - ሞገስ ከልክሌ

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Moges Kelklie

Moges Kelklie Source: M. Kelklie

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Published 2 March 2021 at 1:09pm, updated 2 March 2021 at 1:33pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

በአገረ አሜሪካ በዲጂታል ትምህርት ስትራቴጂ ነዳፊ በሆነ የቴክኖሎጂ ተቋም ውስጥ በዳይሬክተርነት እየሰሩ ያሉት አቶ ሞገስ ከልክሌ ዲጂታል ቴክኖሎጂ በትምህርት ዘርፍ ስላለው ሚና ያስረዳሉ።

Published 2 March 2021 at 1:09pm, updated 2 March 2021 at 1:33pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
  አንኳሮች

 

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