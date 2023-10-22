ብዕሊ አድሃኖም፤ ከላጤ እናትነት እስከ ምሕንድስና

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Engeener Biely Adhanom, graduation day at Victoria University on 12 December 2018. Credit: B.Adhanom

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ኢንጂነር ብዕሊ አድሃኖም፤ በቀዳሚው ክፍለ ዝግጅት በለጋ የወጣትነት ዘመን ከአዲስ አበባ - አራዳ ተንስታ፤ የሱዳንን አዋኪ የስደት ሕይወት ገፍታና ለአቅመ ሔዋን ሳትደርስ የመጀመሪያ ልጇን አገረ አውስትራሊያ ውስጥ ለመገላገል እንደምን እንደበቃች አውግታለች። በቀጣዩ ትረካዋ የአውስትራሊያ የሠፈራ ኑሮን ተቋቁማ እንደምን ለምሕንድስና ባለሙያነት እንደበቃች አንኳር የሕይወት ጉዞ ተግዳሮቶችና ስኬቶቿን በመንቀስ ታነሳለች።

ትምህርት

ብዕሊ አድሃኖም፤ የ11ኛ ክፍል ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን ደገመች።

የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና እንዳለፈች ሁለተኛ ልጇን ፀነሰች።

የሁለት ልጆች እናት ሆነች።

አንድ ዓመት ቆይታ ለሊት እየሠራች፤ ቀን የቪክቶሪያ ዩኒቨርሲቲ የኤሌክትሪክ ምሕንድስና ተማሪ ሆነች።

ቤተሰባዊ ሕይወቷ ግና የተናጋ ነበር።

ፍቺና ምረቃ

ብዕሊ - የሁለት ልጆችና የሁለተኛ ዓመት ተማሪ ሳለች ትዳሯ ፈረሰ።

ትምህርቷም ተቋረጠ።

ጥቂት ቆይታ RMIT ዩኒቨርሲቲ ገባች።

ትምህርቷን ቀጠለች።

ወድቃ ተነሳች። አገገመች።

እምብዛም ሳትቆይ ከRMIT ወደ ቪክቶሪያ ዩኒቨርሲቲ ዞረች።

የአራተኛ ዓመት የመመረቂያ ፅሑፍ ለማቅረብ Qbot ሮቦት ላይ ጥናታዊ ግኝቷን ማስፈር የምረቃ ፕሮጄክት ድርሻዋ ሆነ።
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As an electrical engineering student, Biely Adhanom tested her Qbot robot program at the Victoria University library. Credit: B.Adhanom
የQbot ሮቦት ፕሮጄክት ሥራዋ ግና በጊዜ ተሻሚነቱና አዲስ ቴክኖሎጂነቱ ሳቢያ ሰፊ የምርምር ማጣቀሻ ፈልጎ አለማግኘት አዕምሮዋን በብርቱ ፈተነው።
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Biely Adhaom received her BA (Honours) in electrical engineering from Victoria University on 12 December 2018. Credit: B.Adhanom
ሆኖም በማለፊያ ፕሮፌሰሯ አይታክቴ ሙያዊ ድጋፍና አቅጣጫ አመላካችነት፤ በግሏ ያላሰለሰ ጥረት በክብር ማዕረግ ለምረቃ በቃች።
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ብዕሊ አድሃኖም፤ ከአራዳ እስከ አውስትራሊያ

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"ሕይወት የጣለችብኝን ውጣ ውረድ ተወጥቻለሁ፤ ተስፋ ብቆርጥ ኖሮ አልኖርም ነበር፤ አሁን በሁለት እግሬ ቆሜያለሁ" ኢንጂነር ብዕሊ አድሃኖም

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"ሕይወት የጣለችብኝን ውጣ ውረድ ተወጥቻለሁ፤ ተስፋ ብቆርጥ ኖሮ አልኖርም ነበር፤ አሁን በሁለት እግሬ ቆሜያለሁ" ኢንጂነር ብዕሊ አድሃኖም

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