ብዕሊ አድሃኖም፤ ከላጤ እናትነት እስከ ምሕንድስና

ትምህርት
ብዕሊ አድሃኖም፤ የ11ኛ ክፍል ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን ደገመች።
የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና እንዳለፈች ሁለተኛ ልጇን ፀነሰች።
የሁለት ልጆች እናት ሆነች።
አንድ ዓመት ቆይታ ለሊት እየሠራች፤ ቀን የቪክቶሪያ ዩኒቨርሲቲ የኤሌክትሪክ ምሕንድስና ተማሪ ሆነች።
ቤተሰባዊ ሕይወቷ ግና የተናጋ ነበር።
ፍቺና ምረቃ
ብዕሊ - የሁለት ልጆችና የሁለተኛ ዓመት ተማሪ ሳለች ትዳሯ ፈረሰ።
ትምህርቷም ተቋረጠ።
ጥቂት ቆይታ RMIT ዩኒቨርሲቲ ገባች።
ትምህርቷን ቀጠለች።
ወድቃ ተነሳች። አገገመች።
እምብዛም ሳትቆይ ከRMIT ወደ ቪክቶሪያ ዩኒቨርሲቲ ዞረች።
የአራተኛ ዓመት የመመረቂያ ፅሑፍ ለማቅረብ Qbot ሮቦት ላይ ጥናታዊ ግኝቷን ማስፈር የምረቃ ፕሮጄክት ድርሻዋ ሆነ።
የQbot ሮቦት ፕሮጄክት ሥራዋ ግና በጊዜ ተሻሚነቱና አዲስ ቴክኖሎጂነቱ ሳቢያ ሰፊ የምርምር ማጣቀሻ ፈልጎ አለማግኘት አዕምሮዋን በብርቱ ፈተነው።
As an electrical engineering student, Biely Adhanom tested her Qbot robot program at the Victoria University library. Credit: B.Adhanom
ሆኖም በማለፊያ ፕሮፌሰሯ አይታክቴ ሙያዊ ድጋፍና አቅጣጫ አመላካችነት፤ በግሏ ያላሰለሰ ጥረት በክብር ማዕረግ ለምረቃ በቃች።
Biely Adhaom received her BA (Honours) in electrical engineering from Victoria University on 12 December 2018. Credit: B.Adhanom
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ብዕሊ አድሃኖም፤ ከአራዳ እስከ አውስትራሊያ