"ሕይወት የጣለችብኝን ውጣ ውረድ ተወጥቻለሁ፤ ተስፋ ብቆርጥ ኖሮ አልኖርም ነበር፤ አሁን በሁለት እግሬ ቆሜያለሁ" ኢንጂነር ብዕሊ አድሃኖም

"ሕይወት የጣለችብኝን ውጣ ውረድ ተወጥቻለሁ፤ ተስፋ ብቆርጥ ኖሮ አልኖርም ነበር፤ አሁን በሁለት እግሬ ቆሜያለሁ" ኢንጂነር ብዕሊ አድሃኖምPlay14:07Engineer Biely Adhanom. Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsSpotifyDownload (9.81MB) ኢንጂነር ብዕሊ አድሃኖም፤ በአዲስ አበባ አራዳ የዕድገት፣ በሱዳን የስደትና በአውስትራሊያ የሠፈራ ከፊል ሕይወቷን አጣቅሳ በቀዳሚ ሁለት ከፍለ ዝግጅቶች አውግታለች። የመደምደሚያ ግለ ታሪኳ የሚቋጨው በምስጋና ጀምሮ በወደፊት ትልሞቿ ነው።ኢንጂነር ብዕሊ አድሃኖም፤ ከኤሌክትሪክ ምሕንድስና በተመረቀች ስድስተኛ ወር በትራንስፖርት ኢንዱስትሪ በሙያዋ ተቀጠረች።የመጀመሪያ ልጇም የኦዲዮ ምሕንድስና የመጀመሪያ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪነት በቅቷል። ብዕሊ አዲስ ትዳር መሥርታ፣ ተጨማሪ አንዲት ሴት ልጅ ወልዳ፣ የሶስት ልጆች እናት ሆናለች።ተጨማሪ ያድምጡብዕሊ አድሃኖም፤ ከአራዳ እስከ አውስትራሊያብዕሊ አድሃኖም፤ ከላጤ እናትነት እስከ ምሕንድስናShareLatest podcast episodesብዕሊ አድሃኖም፤ ከላጤ እናትነት እስከ ምሕንድስናብዕሊ አድሃኖም፤ ከአራዳ እስከ አውስትራሊያስጦታው በፍቃዱ፤ ከቤተ እምነት እስከ ማረሚያ ቤት በጎ አድራጎትስጦታው በፍቃዱ፤ ከማይጨው እስከ አውስትራሊያ