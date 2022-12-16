"ለሕይወት መፍትሔ የሚሆነው እንደአመጣጥዋ ተጋፍጦ መቀጠል እንጂ፤ ተስፋ ቆርጦ፣ አንገት ደፍቶ እጅ መስጠት አይደለም" ሼፍ አንተነህ ድፋባቸው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ለሕይወት መፍትሔ የሚሆነው እንደአመጣጥዋ ተጋፍጦ መቀጠል እንጂ፤ ተስፋ ቆርጦ፣ አንገት ደፍቶ እጅ መስጠት አይደለም" ሼፍ አንተነህ ድፋባቸውPlay11:27ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Chef Anteneh Difabachew. Credit: A.DifabachewGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.75MB)Published 16 December 2022 at 8:27pm, updated an hour ago at 8:31pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዋና ምግብ አብሳይ አንተነህ "ስደተኛው ሼፍ" በሚል መጠሪያ የግለ-ሕይወት ታሪኩን በቀዳሚነት በአማርኛ አስፍሯል፤ ከሰሞኑ በስደት አገሩ የጀርመንኛ ቋንቋ መልሶ ለዳግም ሕትመት በማብቃት አንባቢያን ሕይወቱን እንዲጋሩት እነሆኝ ብሏል። ዛሬን በአገረ ጀርመን ባለ አምስት ኮከብ ሆቴል ዋና ምግብ አብሳይነት እየገፋ፤ ትናንትን በእጅጉ ብርቱ በሆኑ ፈተናዎች ውስጥ ወድቆ በመነሳት ያለፈበትን የልጅነት ሕይወቱን በምልሰት ያነሳል። ነገ ላይም ብሩህ ተስፋን አሳድሮ ይገኛል።Published 16 December 2022 at 8:27pm, updated an hour ago at 8:31pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችበአገር ቤት በባህር ማዶ ምግብ መሰናዶ የመጠበብ ጅማሮኑሮ በስደት አገርደራሲው ሼፍተጨማሪ ያድምጡ"ከአብዛኛው ኢትዮጵያውያን የባሰ ደሃ ቤተሰብ ውስጥ ስለወጣሁ በራስ መተማመን አልነበረኝም" ሼፍ አንተነህ ድፋባቸውShareLatest podcast episodes"ከአብዛኛው ኢትዮጵያውያን የባሰ ደሃ ቤተሰብ ውስጥ ስለወጣሁ በራስ መተማመን አልነበረኝም" ሼፍ አንተነህ ድፋባቸውጥሻ ውስጥ እየተጓዙ ሳለ ቢጠፉ ምን ሊያደርጉ እንደሚገባዎኢራን በገዲብ የመንግሥት መሪዎች ላይ የተጣለባትን ማዕቀብ አስመልክታ አውስትራሊያ አመፅና ጥላቻን ታስፋፋለች ስትል ወቀሰች"በስትራቴጂያዊ ንድፋችን መሠረት 80 ፐርሰንት ያህል ኢትዮጵያውያንን የኢንተርኔት ተጠቃሚ ለማድረግ እየሠራን ነው" ሚኒስትር ደኤታ ህሩያ አሊ