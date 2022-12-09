ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"በኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ዘንድ ያለው መናናቅ፣እኔ ብቻ ነኝ ዐዋቂ የሚለውና የዘር ፖለቲካ ክፍፍል ቅር ያሰኘኛል" ደራሲ ታክሎ ተሾመ

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Taklo Teshome. Credit: SBS Amharic

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Published 9 December 2022 at 5:50pm, updated 16 minutes ago at 6:58pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የስደት ሕይወት ፈታኝነት የአደባባይ ምስጢር ነው። ለስኬት ለበቁት እንኳ እሾሃህን የተላበሰ ጽጌረዳ ነው። ደራሲ ታክሎ ተሾመ፤ በአገረ ሱዳን የስደት ሕይወታቸው አገር ቤት ትተውት የወጡት ልጃቸው ናፍቆት ተጨምሮ፤ ሌሎች በርካታ ፈተናዎች ተቀንሰው፤ በማሽላ ቆረጣና ውኃ ሽያጭ ለመተዳደር ግድ ተሰኝተዋል። ዘግየት ብለው የአንድ መኪና መለዋወጫ ሱቅ ሥራ አስኪያጅ ለመሆን እስከበቁ ድረስ።

Published 9 December 2022 at 5:50pm, updated 16 minutes ago at 6:58pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
ቤተሰብ ምስረታ

አቶ ታክሎ የሱዳንን ድንበር ተሻግረው ለስደተኝነት የተዳረጉት ድርጅታቸው ኢሕአፓ የደርግ አገዛዝ ዒላማ በመሆኑ ልባቸው ተገዢ የነበረው ለኢሕአፓ ፍቅር እንጂ ለተቃራኒ ፆታ አልነበረም።

ታላቁ መፅሐፍ "ለሁሉም ጊዜ አለው" እንዲል፤ፍቅራቸውን ለዛሬዋ ባለቤታቸው ወ/ሮ ገበያነሽ አጋሩ።

ቀለበት ተሳሰሩ።
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Engagement ceremony in Sudan. Credit: T.Teshome
አዲሶቹ ባለ ቀለበቶች ወራት አስቆጥረው የመጀመሪያ ልጃቸውን አፈሩ።

ስሟን "አበባ" ሲሉ ሰየሙ።

ጉዞ ወደ አውስትራሊያ

አውስትራሊያ አቶ ታክሎን፣ ባለቤታቸውን ወ/ሮ ገበያነሽንና ልጃቸውን አበባን ተቀበለች።

አዲሱ መኖሪያቸውም በጣት የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ይኖሩባት የነበረችው ሆባርት - ታዝማኒያ ሆነ።
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Taklo's family and members of the Tasmania Refugee support group. Credit: T.Teshome
እምብዛም ሳይቆዩ ግና እስካሁንም ወደ አሉባትና በርካታ ኢዮጵያውያን ወደ ሚኖሩባት ሜልበርን ከተማ ጓዛቸውን ሸክፈው ከቤተሰባቸው ጋር ከተሙ።

በዓመታት ቆይታቸው ቤተሰባቸው በልጆች በረከት ተመላ። ቁጥሩም በረከተ።
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Taklo Teshome and his family. Credit: T.Teshome
ደራሲ ታክሎ ተሾመ፤ በግል ኑሯቸው ደስተኛ እንደሆኑ ይገልጣሉ።

'የኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ አባላት ማኅበራዊ አኗኗርና አገራዊ ተሳትፎ ጥንካሬው የላላ ነው' የሚል አተያይም አላቸው።
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ደራሲ ታክሎ ተሾመ፤ከጎርጎራ እስከ አውስትራሊያ

"አፈር እስካልተጫነኝ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጤ ነው የምትኖረው፤ ኑሮዬም የሚሆነው ኢትዮጵያ ነው" ደራሲ ታክሎ ተሾመ

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አብን "የፌዴራል መንግሥት በተለያዩ የወለጋ አካባቢዎች እየተፈፀመ ያለውን ዘርን መሠረት ያደረገ ጭፍጨፋ እንዲያስቆም” እጠይቃለሁ አለ

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"የኃይል ስርጭት መስመሮች ካላደጉና አብዛኛው የኅብረተሰብ ክፍላችን ኤሌክትሪክ ማግኘት ካልቻለ የቅሬታ ምክንያት እየሆን ነው የምንቀጥለው" አቶ ሞገስ መኮንን