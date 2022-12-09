"አፈር እስካልተጫነኝ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጤ ነው የምትኖረው፤ ኑሮዬም የሚሆነው ኢትዮጵያ ነው" ደራሲ ታክሎ ተሾመ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "አፈር እስካልተጫነኝ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጤ ነው የምትኖረው፤ ኑሮዬም የሚሆነው ኢትዮጵያ ነው" ደራሲ ታክሎ ተሾመPlay12:01ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Taklo Teshome. Credit: T.TeshomeGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8MB)Published 9 December 2022 at 6:44pm, updated 27 minutes ago at 6:48pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ደራሲ ታክሎ ተሾመ የግለ ታሪክ ወጋቸውን የሚቋጩት በሥነ ፅሑፍ ሕይወት ጉዟቸውና የኑሮ ትልም ዝርጋታቸው ነው።Published 9 December 2022 at 6:44pm, updated 27 minutes ago at 6:48pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየሥነ ፅሑፍ ጉዞሀገሬን በልቤዞሮ ዞሮ ከአገርተጨማሪ ያድምጡደራሲ ታክሎ ተሾመ፤ከጎርጎራ እስከ አውስትራሊያተጨማሪ ያድምጡ"በኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ዘንድ ያለው መናናቅ፣እኔ ብቻ ነኝ ዐዋቂ የሚለውና የዘር ፖለቲካ ክፍፍል ቅር ያሰኘኛል" ደራሲ ታክሎ ተሾመShareLatest podcast episodes"በኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ዘንድ ያለው መናናቅ፣እኔ ብቻ ነኝ ዐዋቂ የሚለውና የዘር ፖለቲካ ክፍፍል ቅር ያሰኘኛል" ደራሲ ታክሎ ተሾመደራሲ ታክሎ ተሾመ፤ከጎርጎራ እስከ አውስትራሊያአብን "የፌዴራል መንግሥት በተለያዩ የወለጋ አካባቢዎች እየተፈፀመ ያለውን ዘርን መሠረት ያደረገ ጭፍጨፋ እንዲያስቆም” እጠይቃለሁ አለ"የኃይል ስርጭት መስመሮች ካላደጉና አብዛኛው የኅብረተሰብ ክፍላችን ኤሌክትሪክ ማግኘት ካልቻለ የቅሬታ ምክንያት እየሆን ነው የምንቀጥለው" አቶ ሞገስ መኮንን