ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"አፈር እስካልተጫነኝ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጤ ነው የምትኖረው፤ ኑሮዬም የሚሆነው ኢትዮጵያ ነው" ደራሲ ታክሎ ተሾመ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

My Country in My Heart.jpg

Taklo Teshome. Credit: T.Teshome

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 9 December 2022 at 6:44pm, updated 27 minutes ago at 6:48pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ደራሲ ታክሎ ተሾመ የግለ ታሪክ ወጋቸውን የሚቋጩት በሥነ ፅሑፍ ሕይወት ጉዟቸውና የኑሮ ትልም ዝርጋታቸው ነው።

Published 9 December 2022 at 6:44pm, updated 27 minutes ago at 6:48pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች
  • የሥነ ፅሑፍ ጉዞ
  • ሀገሬን በልቤ
  • ዞሮ ዞሮ ከአገር
ተጨማሪ ያድምጡ

ደራሲ ታክሎ ተሾመ፤ከጎርጎራ እስከ አውስትራሊያ

ተጨማሪ ያድምጡ

"በኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ዘንድ ያለው መናናቅ፣እኔ ብቻ ነኝ ዐዋቂ የሚለውና የዘር ፖለቲካ ክፍፍል ቅር ያሰኘኛል" ደራሲ ታክሎ ተሾመ

Share

Latest podcast episodes

Taklo Teshome Pic 2.jpg

"በኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ዘንድ ያለው መናናቅ፣እኔ ብቻ ነኝ ዐዋቂ የሚለውና የዘር ፖለቲካ ክፍፍል ቅር ያሰኘኛል" ደራሲ ታክሎ ተሾመ

Taklo Teshome Pic I.jpg

ደራሲ ታክሎ ተሾመ፤ከጎርጎራ እስከ አውስትራሊያ

SBS Amharic News Podcast World.jfif

አብን "የፌዴራል መንግሥት በተለያዩ የወለጋ አካባቢዎች እየተፈፀመ ያለውን ዘርን መሠረት ያደረገ ጭፍጨፋ እንዲያስቆም” እጠይቃለሁ አለ

Moges Mekonnen 2.jpg

"የኃይል ስርጭት መስመሮች ካላደጉና አብዛኛው የኅብረተሰብ ክፍላችን ኤሌክትሪክ ማግኘት ካልቻለ የቅሬታ ምክንያት እየሆን ነው የምንቀጥለው" አቶ ሞገስ መኮንን