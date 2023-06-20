ንብረት ዓለሙ፤ ጥገኝነት ጥየቃ፣ ስደትና ዳግም ሠፈራ

Nibret Comm.jpg

Nibret Alemu Kassa. Credit: NA.Kassa

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

ዘመነ ኢሕአዴግ ለአቶ ንብረት ዓለሙ ሰሞነኛ ዝናን አጎናፅፏል፤ ወጥተው እንዲቀሩም ለስደት ሕይወት ዳርጓቸዋል። ኢትዮጵያን አጥተው አውስትራሊያን አግኝተዋል። ዘመነኛ የተቀፅላ መጠሪያቸውም 'ትውልደ ኢትዮጵያዊ' ሆኗል። 'አውስትራሊያዊ' ሲሆኑ ኢትዮጵያዊ የውልደት ዜግነታቸው በመፋቁ።

ዘመነ ኢሕአዴግ

የኢትዮጵያ ሕዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ (ኢሕዲሪ) ሥርዓት በኢትዮጵያ ሕዝባዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ኢሕአዴግ) በኃይል ተገርስሶ መውደቅን ተከትሎ፤ የጦርና የፖሊስ ሠራዊት አባላቱም ከመደበኛ ተግባራቸው ተገለሉ።

የሕግና ሥርዓት አስከባሪ ኃይሎች ክፍተት ተፈጠረ። ይህንኑ ክፍተት ለመሙላት አገዛዙ ከሕዝብ የተውጣጡ "የሰላምና መረጋጋት" ፀጥታ አስከባሪዎችን በየቀበሌና ከፍተኛዎች አቋቋመ።

አቶ ንብረት ዓለሙ የመኖሪያ ቀበሌያቸው የሰላምና መረጋጋት ሰብሳቢ ሆኑ።

ከበጎ ፈቃደኛ ተግባራቸው ጋር ተያይዞም በዘረፋ የተሰማሩ ሰዎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል ቻሉ። ግብራቸው በአገዛዙ ዘንድ ሞገስ አላበሳቸው።

አፍታም ሳይቆይ የጋዜጠኛነት ስልጠና ዕድል አገኙ። ስልጠናውን ወስደው ሲጨርሱ በሚዲያ ቃኚነት ተመደቡ።

ምደባው ከግል አተያያቸው ጋር አልሔድ አለ። ቅሬታቸውን ገልጠው የሥራ መደባቸውን በፈቃዳቸው ቢለቁ መዘዝ እንደሚያስከትልባቸው በመስጋት አገር ጥለው ኮበለሉ።

ጂቡቲ

የውድ አገራቸውን ኢትዮጵያ ድንበር አቋርጠው ጂቡቲ ገቡ። ጥገኝነት ጠየቁ። ጂቡቲ ለ15 ወራት የጥገኝነት ጠያቂና ስደተኛነት መጠለያቸው ሆነች።

በቆይታቸውም ወቅት በኮተቤ ኮሌጅ የእንግሊዚኛ ቋንቋ ዲፕሎማ ምሩቅነት ክህሎታቸው ለስደት አስተማሪነት አበቃቸው።

በለስ ቀንቷቸው ሲድኒ - አውስትራሊያ ሲዘልቁ፤ እኒያን የአገር ቤትና የስደት ጥምር የሥራ ልምዶች አውስትራሊያ ውስጥም በቀላሉ ሊጠቀሙባቸው እንደሚችሉ በማሰብ ከከፍተኛ በራስ መተመን ጋር ነበር።

አውስትራሊያ

ይሁንና የአውስትራሊያ ሠፈራ ኑሮ ጅማሯቸው ግና ከዕሳቤያቸው ጋር መሳ - ለመሳ አልሔደም።

ለየቅል ሆነ።

አያሌ የሥራ ማመልከቻዎችን ቢያስገቡም አሠሪዎች ከሥራ ገበታቸው የሚያቋድሷቸው አልሆኑም።

"ዘለግ አድርጎ የሚያንኳኳ፤ በር ይከፈትለታል" እንዲባል፤ አይታክቴነታቸው የ ሲድኒ ሞርኒንግ ሔራል ጋዜጣ ሕትመት ክፍል የደመወዝ መክፈያ ባሕር መዝገቡ ላይ ሊያሰፍፈራቸው ወሰነ።

ሠራተኛ ሆኑ።

ከስድስት ዓመታት በኋላ የሥራ ዝውውር ገጠማቸው። ወደ ባሌ ሳይሆን ወደ ሜልበርን ተዛወሩ።

ከውድ ባለቤታቸውና አራት ልጆቻቸው ጋር የአዲሱ ሥራቸው ዘ ኤጅ ጋዜጣ የሚታተምባት ሜልበር ከተማ ገቡ።
Husband and wife.jpg
Nibret Alemu with his 48 years of wife, Fitfite Asrat. Credit: NA.Kassa
ኢትዮጵያውያኑን አክሎ የባሕር ማዶ ተወላጆች በሚበዙባት ማለፊያይቱ ሜልበርን እሳቸውና ባለቤታቸው አንዲት ልጅ በቤሰባቸው አካልነትና በማኅበረሰብ አባልነት ጨመሩ።

ለአቶ ንብረት፤ የሜልበርን በረከት በሥራና በልጅ ብቻ አልተወሰነም። በቪክቶሪያ ክፍለ አገር መንግሥት ነፃ የትምህርት ዕድል በአስተርጓሚና ተርጓሚነት የዲፕሎማ ባለቤት ሆነዋል።
Dan and Nibret.jpg
Daniel Andrews, Premier of Victoria (L), and Nibret Alemu Kassa (R). Credit: NB.Kassa

አስከትለውም፤ በዓለም አቀፍ ማኅበረሰብ ልማት ዘርፍ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን አግኝተዋል።
NK Grad.jpg
Nibret Alemu graduated from Victoria University with Bachelor's Degree in International Community Development. Credit: NB.Kassa
አቶ ንብረት ዓለሙና ባለቤታቸው ወ/ሮ ፍትፍቴ አሥራት አምስት ልጆችን ለማፍራትና ስምንት የልጅ ልጆቻቸውን ለማየት በቅተዋል።

ተጨማሪ ያድምጡ

ንብረት ዓለሙ፤ ከሞጣ እስከ አውስትራሊያ

"ዘውድ ቢኖር ኖሮ ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ደረጃ ላይ አትደርስም ነበር" አቶ ንብረት ዓለሙ

"ማስተዋል ስለጎደለን በዘር ፖለቲካ ውስጥ ገብተናል፤ ሰውነታችን ተገፎ ኢትዮጵያዊነታችን ተበትኗል፤ ወደ አንድነታችን መመለስ አለብን" አቶ ንብረት ዓለሙ


Share

Latest podcast episodes

Nationa Flags.jpg

"ማስተዋል ስለጎደለን በዘር ፖለቲካ ውስጥ ገብተናል፤ ሰውነታችን ተገፎ ኢትዮጵያዊነታችን ተበትኗል፤ ወደ አንድነታችን መመለስ አለብን" አቶ ንብረት ዓለሙ

HSI.png

"ዘውድ ቢኖር ኖሮ ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ደረጃ ላይ አትደርስም ነበር" አቶ ንብረት ዓለሙ

Nibret Alemu Pic.jpg

ንብረት ዓለሙ፤ ከሞጣ እስከ አውስትራሊያ

Indigenous Voice referendum.jpg

ጠቅላይ ሚኒስትሩ አውስትራሊያውያን ለነባር ዜጎች ድምፅ ለፓርላማ ይሁንታቸውን በመቸር ታሪክ መሥራት እንደሚችሉ አመላከቱ