"ማስተዋል ስለጎደለን በዘር ፖለቲካ ውስጥ ገብተናል፤ ሰውነታችን ተገፎ ኢትዮጵያዊነታችን ተበትኗል፤ ወደ አንድነታችን መመለስ አለብን" አቶ ንብረት ዓለሙ

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Credit: EDUARDO SOTERAS/AFP via Getty Images

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አቶ ንብረት ዓለሙ፤ በአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ዘንድ ተከስተው ስላሉ ተግዳሮቶች ያነሳሉ፤ የአንድነት ጥሪም ያቀርባሉ።

አንኳሮች
  • ዳግም ሠፋሪዎችና የቋንቋ ችግር
  • የኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብን ማጠናከር
  • የማንነት ፖለቲካና የአገራዊ አንድነት መሸርሸር አሳሳቢነት
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ጠቅላይ ሚኒስትሩ አውስትራሊያውያን ለነባር ዜጎች ድምፅ ለፓርላማ ይሁንታቸውን በመቸር ታሪክ መሥራት እንደሚችሉ አመላከቱ