"ማስተዋል ስለጎደለን በዘር ፖለቲካ ውስጥ ገብተናል፤ ሰውነታችን ተገፎ ኢትዮጵያዊነታችን ተበትኗል፤ ወደ አንድነታችን መመለስ አለብን" አቶ ንብረት ዓለሙ

"ማስተዋል ስለጎደለን በዘር ፖለቲካ ውስጥ ገብተናል፤ ሰውነታችን ተገፎ ኢትዮጵያዊነታችን ተበትኗል፤ ወደ አንድነታችን መመለስ አለብን" አቶ ንብረት ዓለሙPlay18:51 Credit: EDUARDO SOTERAS/AFP via Getty ImagesGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.89MB) አቶ ንብረት ዓለሙ፤ በአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ዘንድ ተከስተው ስላሉ ተግዳሮቶች ያነሳሉ፤ የአንድነት ጥሪም ያቀርባሉ።አንኳሮችዳግም ሠፋሪዎችና የቋንቋ ችግርየኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብን ማጠናከርየማንነት ፖለቲካና የአገራዊ አንድነት መሸርሸር አሳሳቢነትተጨማሪ ያድምጡንብረት ዓለሙ፤ ከሞጣ እስከ አውስትራሊያ"ዘውድ ቢኖር ኖሮ ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ደረጃ ላይ አትደርስም ነበር" አቶ ንብረት ዓለሙንብረት ዓለሙ፤ ጥገኝነት ጥየቃ፣ ስደትና ዳግም ሠፈራShareLatest podcast episodesንብረት ዓለሙ፤ ጥገኝነት ጥየቃ፣ ስደትና ዳግም ሠፈራ"ዘውድ ቢኖር ኖሮ ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ደረጃ ላይ አትደርስም ነበር" አቶ ንብረት ዓለሙንብረት ዓለሙ፤ ከሞጣ እስከ አውስትራሊያጠቅላይ ሚኒስትሩ አውስትራሊያውያን ለነባር ዜጎች ድምፅ ለፓርላማ ይሁንታቸውን በመቸር ታሪክ መሥራት እንደሚችሉ አመላከቱ