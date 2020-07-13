ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

የኮቪድ-19 መድኃኒትና ክትባትን ኢትዮጵያ እንደምን ልትጠቀም ትችላለች?

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Pharmaceutical intervention for COVID-19

Dr Wubshet Tesfaye (L), Dr Woldeselassie Bezabhe (C) and Dr Alemayehu Mekonnen (R) Source: Supplied

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Published 13 July 2020 at 2:44pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

በአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያን ተመራማሪዎች በይነ መረብ አባላት ዶ/ር ውብሸት ተስፋዬ በካንብራ ዩኒቨርሲቲ የመድኃኒት አጠቃቀም ተመራማሪ፣ ዶ/ር ወልደሥላሴ በዛብህ - በታዝማኒያ ዩኒቨርሲቲ ተላላፊ ያልሆኑ ሕመሞች መድኃኒት አጠቃቀም ተመራማሪና ዶ/ር ዓለማየሁ መኮንን በዲከን ዩኒቨርሲቲ አግባብነት ያለው መድኃኒት አጠቃቀም መድኃኒት ተመራማሪ፤ በቅርቡ አውስትራሊያ ውስጥ በተዘጋጀ አንድ ሳይንሳዊ የውይይት መድረክ ላይ የኮቪድ - 19 መድኃኒትና ክትባትን አስመልክቶ ስላቀረባቸው ጥናቶችና ግኝቶች ይናገራሉ።

Published 13 July 2020 at 2:44pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

  • በሙከራ ላይ ያሉ የኮቪድ - 19 መድኃኒቶችና ክትባቶች
  • የባሕላዊ መድኃኒቶች አስተዋፅዖ
  • በኮሮናቫይረስ ዙሪያ የተዛቡ መረጃዎች ስርጭት
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