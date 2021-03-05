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ነርስ ሮማን እንዳለው፤ ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን

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Nurse Roman Endalew

Nurse Roman Endalew Source: R. Endalew

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Published 5 March 2021 at 12:36pm, updated 5 March 2021 at 12:39pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

ሮማን እንዳለው፤ በሳንሻይን ሆስፒታል አጠቃላይ ነርስ፤ የዓለም አቀፍ ሴቶች ቀንን አንስተው ይናገራሉ።

Published 5 March 2021 at 12:36pm, updated 5 March 2021 at 12:39pm
By Martha Tsegaw
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