ነርስ ሮማን እንዳለው፤ ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ነርስ ሮማን እንዳለው፤ ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀንPlay12:42ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Nurse Roman Endalew Source: R. EndalewGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (19.43MB)Published 5 March 2021 at 12:36pm, updated 5 March 2021 at 12:39pmBy Martha TsegawSource: SBS ሮማን እንዳለው፤ በሳንሻይን ሆስፒታል አጠቃላይ ነርስ፤ የዓለም አቀፍ ሴቶች ቀንን አንስተው ይናገራሉ።Published 5 March 2021 at 12:36pm, updated 5 March 2021 at 12:39pmBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮች Advertisementየኢትዮጵያ ወጣት ሴቶችና እናቶችከነርስነት ወደ ነርስነትየኮሮናቫይረስን ወረርሽኝን መቋቋምShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ