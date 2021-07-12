ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

በትግራይ ግጭት ሳቢያ የተፈጠሩ የማኅበረሰብ ልዩነቶችን ለመፍታት ምን መደረግ አለበት?

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Ayalew Hundessa (L), Adamu Tefera (T-R) and Dr Fisaha Haile Tesfay (B-R).

Ayalew Hundessa (L), Dr Fisaha Haile Tesfay (T-R) and Adamu Tefera (B-R). Source: Hundessa, Tefera and Tesfay

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Published 12 July 2021 at 3:18pm, updated 12 July 2021 at 3:38pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ፍሳሃ ኃይለ ተስፋይ በዲከን ዩኒቨርሲቲ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ተመራማሪ፣ አቶ አዳሙ ተፈራ የቀድሞው የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር ፕሬዚደንትና አቶ አያሌው ሁንዴሳ የቀድሞው የኒው ሳውዝ ዌይልስ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር ፕሬዚደንት፤ በባሕር ማዶ ነዋሪ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ አባላት መካከል የተፈጠሩ ልዩነቶችን ለመቅረፍና ከተቻለም ለመክላት ይበጃሉ የሚሏቸውን ምክረ ሃሳቦች ያጋራሉ።

Published 12 July 2021 at 3:18pm, updated 12 July 2021 at 3:38pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
በትግራይ ግጭት ሳቢያ የተፈጠሩ የማኅበረሰብ ልዩነቶችን ለመፍታት ምን መደረግ አለበት?

“ኅብረተሰባችን መካከል መከፋፈል የጀመረው የጎሣ ፖለቲካ ከመጣ ጀምሮ ነው። ማንኛችንም የሚያራርቀንን ከማስፋት ይልቅ ሊያቀራርበን የሚችለውን ነገር እያሰብን፤ እንደ አንድ አገር ልጆች እየተመካከርን ችግሮችን መፍታት ነው።” አዳሙ ተፈራ

 
Adamu Tefera.
Adamu Tefera. Source: A.Tefera


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“የትግራይ ህዝብም ሆነ የትግራይ ተወላጅ የማንም ጠላት አይደለም። የሱን መብት ለማስከበር ይታገላል። የሌሎችንም መብት መንጠቅ አይፈልግም። የምንጠላው ሕዝብም የለም። ለሁሉም የኢትዮጵያ ማኅበረሰብ ክብር አለን።” ዶ/ር ፍሳሃ ኃይለ ተስፋይ

 
Fisaha Haile Tesfay.
Fisaha Haile Tesfay. Source: FH.Tesfay


“ኢትዮጵያውያኖች የተገመድንበትን ድርና ማግ ፈትቶ የጣለው የጎሣ ፖለቲካ ነው። ወደ ኅሊናችን እንመለስ። ሰዎች ከሰብዕና ልዕልና ዝቅ ማለት የለባቸውም። የነቁ ወይም ዓይናቸውን የከፈቱ ሰዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ፊደል የቆጠሩ ዜጎችም ዕድሜ የጠገቡ አዛውንቶችም በዚህ ጉዳይ ላይ ጥሩ የሆነ ሚና ሊጫወቱ ይገባል።” አያሌው ሁንዴሳ

Ayalew Hundessa.
Ayalew Hundessa. Source: A.Hundessa


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