የኦንላይን የጓሮ እርሻ ኩትኮታ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የኦንላይን የጓሮ እርሻ ኩትኮታPlay07:08ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen grandpa online Source: Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.06MB)Published 29 May 2020 at 5:10pmBy Amy Chien-Yu WangPresented by Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS እንደሌላው ዓለም ሁሉ በአውስትራሊያ ቤተሰብ ውስጥ በተለምዶ የአያቶች ሚና ከፍ ያለ ነው። ይሁንና መንግሥት አረጋውያን ቤት ውስጥ እንዲቆዩ በማሳሰቡ ሳቢያ በተከሰተው ማኅበራዊ መገለል አያቶች ከልጅ ልጆቻቸው ጋር ያላቸውን አቀራረብ በብዙ መልኩ ለውጦታል።Published 29 May 2020 at 5:10pmBy Amy Chien-Yu WangPresented by Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች አያቶች ከልጅ ልጆቻቸው ጋር በኦንላይን ለመገናኘት ብልኃቶችን ፈጥረዋልኃላፊነት የተመላው አያትነት ለልጅ ልጆች የኦንላይን አሻራ ጥበቃ ማድረግንም ያካትታል የአውስትራሊያ መድብለብሕል ፋውንዴሽን Cyberparent አፕ በ17 ቋንቋዎች ስለ ሳይበር ደህንነት፣ የኦንላይን ጠበኝነትና ማኅበራዊ ሚዲያ መረጃዎችን ይሰጣልShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ