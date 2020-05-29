ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

የኦንላይን የጓሮ እርሻ ኩትኮታ

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VIVA: Online grandparenting

grandpa online Source: Getty Images

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Other ways to listen

Published 29 May 2020 at 5:10pm
By Amy Chien-Yu Wang
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

እንደሌላው ዓለም ሁሉ በአውስትራሊያ ቤተሰብ ውስጥ በተለምዶ የአያቶች ሚና ከፍ ያለ ነው። ይሁንና መንግሥት አረጋውያን ቤት ውስጥ እንዲቆዩ በማሳሰቡ ሳቢያ በተከሰተው ማኅበራዊ መገለል አያቶች ከልጅ ልጆቻቸው ጋር ያላቸውን አቀራረብ በብዙ መልኩ ለውጦታል።

Published 29 May 2020 at 5:10pm
By Amy Chien-Yu Wang
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

 

  • አያቶች ከልጅ ልጆቻቸው ጋር በኦንላይን ለመገናኘት ብልኃቶችን ፈጥረዋል
  • ኃላፊነት የተመላው አያትነት ለልጅ ልጆች የኦንላይን አሻራ ጥበቃ ማድረግንም ያካትታል 
  • የአውስትራሊያ መድብለብሕል ፋውንዴሽን Cyberparent አፕ በ17 ቋንቋዎች ስለ ሳይበር ደህንነት፣ የኦንላይን ጠበኝነትና ማኅበራዊ ሚዲያ መረጃዎችን ይሰጣል
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