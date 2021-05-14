እስራኤል ከፍተኛ ቁጥር ያለውን የጦር ሀያሏን ወደ ጋዛ ድንበር አስጠጋች

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen እስራኤል ከፍተኛ ቁጥር ያለውን የጦር ሀያሏን ወደ ጋዛ ድንበር አስጠጋችPlay05:34ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen World News Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.21MB)Published 14 May 2021 at 11:24pmBy NACASource: SBS በሲድኒ አንዲት ሴትን ከገደለ በኋለ በከተማው ውስጥ ሁከትን የፈጠረ ግለሰብ በ 33 አመት እስራት እንዲቀጣ ተበየነበትPublished 14 May 2021 at 11:24pmBy NACASource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ