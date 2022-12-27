ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤"ላያግባቡን የቻሉት ምንድናቸው? ለብዙ ዘመናት ስለ አንድነት ተናግረናል፤ መለያየትና መገጫጨት የሚለው ከየት መጣ? ፕ/ር መስፍን አርአያ

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Prof Mesfin Araya, National Dialogue Chief Commissioner. Credit: EBC

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Published 27 December 2022 at 3:03pm, updated 22 minutes ago at 3:06pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዋና ሰብሳቢ፤ ስለ ኮሚሽኑ አወቃቀርና ሚና ያስረዳሉ። የ2022 መገባደጃ አስባብ በማድረግ በምለሰታዊ ምልከታ ደግመን አቅርበናል።

Published 27 December 2022 at 3:03pm, updated 22 minutes ago at 3:06pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች
  • የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን መቋቋም አስፈላጊነት
  • ተልዕኮና ሚና
  • ባለ ሶስት ዘርፍ የውይይት ምዕራፎች
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"ኢትዮጵያ በደሜ አለችበት፤ ባይወለዱባትም ሥር መሠረቴ ኢትዮጵያ ናት የሚሉ ሁሉ በአገራዊ ምክክሩ ላይ የመሳተፍ መብት ነው ብዬ አምናለሁ" ፕ/ር መስፍን አርአያ

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"ተሸንፎ በማሸነፍ መርህ ላይ ሳይሆን በማሸነፍ ላይ ብቻ መቀጠላችን ትልቁ ሽንፈታችን ይመስለኛል" ፕ/ር መስፍን አርአያ

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ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤"የባሕር ማዶና የአገር ቤት የርቀት ፍቅር እርጋታና መጠናናት ካልታከለበት ለረጅም የጋብቻ ሕይወት አያዛልቅም ብዬ አምናለሁ" ሃላክሄ ጋንዩ

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በሜልበርን-ቪክቶሪያ ዓመታዊው የኢትዮጵያውያን እግር ኳስ ውድድር ተጀመረ

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"ሕዝብና መንግሥት ከደገፉን ጮቄ ተራራ፣ጉና ተራራና ላሊበላ አቡነ ዮሴፍ እንዲተሳሰሩ ለማድረግ አቅሙና ዕውቀቱ አለን" ዐቢይ ዓለሙ

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ጮቄ ኢኮቱሪዝም፤ከተስፋ አስቆራጭ ቢሮክራሲ ፍልሚያ እስከ የዓመቱ ድንቅ የዓለም ቱሪስት መንደር