ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤"ላያግባቡን የቻሉት ምንድናቸው? ለብዙ ዘመናት ስለ አንድነት ተናግረናል፤ መለያየትና መገጫጨት የሚለው ከየት መጣ? ፕ/ር መስፍን አርአያ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤"ላያግባቡን የቻሉት ምንድናቸው? ለብዙ ዘመናት ስለ አንድነት ተናግረናል፤ መለያየትና መገጫጨት የሚለው ከየት መጣ? ፕ/ር መስፍን አርአያPlay16:55ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Prof Mesfin Araya, National Dialogue Chief Commissioner. Credit: EBCGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.92MB)Published 27 December 2022 at 3:03pm, updated 22 minutes ago at 3:06pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዋና ሰብሳቢ፤ ስለ ኮሚሽኑ አወቃቀርና ሚና ያስረዳሉ። የ2022 መገባደጃ አስባብ በማድረግ በምለሰታዊ ምልከታ ደግመን አቅርበናል።Published 27 December 2022 at 3:03pm, updated 22 minutes ago at 3:06pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየአገራዊ ምክክር ኮሚሽን መቋቋም አስፈላጊነትተልዕኮና ሚናባለ ሶስት ዘርፍ የውይይት ምዕራፎችተጨማሪ ያድምጡ"ኢትዮጵያ በደሜ አለችበት፤ ባይወለዱባትም ሥር መሠረቴ ኢትዮጵያ ናት የሚሉ ሁሉ በአገራዊ ምክክሩ ላይ የመሳተፍ መብት ነው ብዬ አምናለሁ" ፕ/ር መስፍን አርአያተጨማሪ ያድምጡ"ተሸንፎ በማሸነፍ መርህ ላይ ሳይሆን በማሸነፍ ላይ ብቻ መቀጠላችን ትልቁ ሽንፈታችን ይመስለኛል" ፕ/ር መስፍን አርአያShareLatest podcast episodesምልሰታዊ ምልከታ 2022፤"የባሕር ማዶና የአገር ቤት የርቀት ፍቅር እርጋታና መጠናናት ካልታከለበት ለረጅም የጋብቻ ሕይወት አያዛልቅም ብዬ አምናለሁ" ሃላክሄ ጋንዩበሜልበርን-ቪክቶሪያ ዓመታዊው የኢትዮጵያውያን እግር ኳስ ውድድር ተጀመረ"ሕዝብና መንግሥት ከደገፉን ጮቄ ተራራ፣ጉና ተራራና ላሊበላ አቡነ ዮሴፍ እንዲተሳሰሩ ለማድረግ አቅሙና ዕውቀቱ አለን" ዐቢይ ዓለሙጮቄ ኢኮቱሪዝም፤ከተስፋ አስቆራጭ ቢሮክራሲ ፍልሚያ እስከ የዓመቱ ድንቅ የዓለም ቱሪስት መንደር