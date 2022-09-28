Mind Your Health

10:18

استطلاع جديد: نصف الأطباء المبتدئين أقرّوا بارتكاب أخطاء طبية بسبب ضغط العمل

بلغت ديونه من القمار مليون دولار فلم يعد أمامه إلا مخرج واحد!

08:48

حاول أن تسعد نفسك وتعيش اللحظة: نصائح من أجل المحافظة على صحتك النفسية!

إصابة بسرطان الجلد كل 30 دقيقة في أستراليا: "أشعة الشمس لا تقل خطورة عن السجائر"

«قاسية وغير عادلة»: NDIS تواجه اتهامات بالتمييز على أساس السن بسبب متطلبات الحصول على الدعم

12:36

من لاجئة الى ناشطة مجتمعية: "اخترت ان تحمل الجمعية اسم زنوبيا ملكة تدمر التي دافعت عن الأقليات"

"هل أنا بخير؟": لماذا يعد الاختبار الذاتي للصحة النفسية مهماً بالنسبة لك

11:54

"هذا نجاح لبرامجنا الداعمة للنساء": فوز منظمة Wellsprings for Women بجائزة افضل مركز تدريب في فيكتوريا

08:33

تحت المجهر: أستراليا تطرح اختباراً مشتركاً لكوفيد-19 والانفلونزا معاً

14:36

قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا: هل المعلمون في أستراليا بخير؟

17:28

"الاكتئاب الضاحك": هل يُخفي الأستراليون الكثير من الألم وراء البسمات التي تعلو شفاههم؟

08:19

تحت المجهر: ما هي الأسباب وراء اصابة حوالي ثلاثة ملايين أسترالي بالربو؟

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