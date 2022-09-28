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Mind Your Health
10:18
استطلاع جديد: نصف الأطباء المبتدئين أقرّوا بارتكاب أخطاء طبية بسبب ضغط العمل
بلغت ديونه من القمار مليون دولار فلم يعد أمامه إلا مخرج واحد!
08:48
حاول أن تسعد نفسك وتعيش اللحظة: نصائح من أجل المحافظة على صحتك النفسية!
إصابة بسرطان الجلد كل 30 دقيقة في أستراليا: "أشعة الشمس لا تقل خطورة عن السجائر"
«قاسية وغير عادلة»: NDIS تواجه اتهامات بالتمييز على أساس السن بسبب متطلبات الحصول على الدعم
12:36
من لاجئة الى ناشطة مجتمعية: "اخترت ان تحمل الجمعية اسم زنوبيا ملكة تدمر التي دافعت عن الأقليات"
"هل أنا بخير؟": لماذا يعد الاختبار الذاتي للصحة النفسية مهماً بالنسبة لك
11:54
"هذا نجاح لبرامجنا الداعمة للنساء": فوز منظمة Wellsprings for Women بجائزة افضل مركز تدريب في فيكتوريا
08:33
تحت المجهر: أستراليا تطرح اختباراً مشتركاً لكوفيد-19 والانفلونزا معاً
14:36
قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا: هل المعلمون في أستراليا بخير؟
17:28
"الاكتئاب الضاحك": هل يُخفي الأستراليون الكثير من الألم وراء البسمات التي تعلو شفاههم؟
08:19
تحت المجهر: ما هي الأسباب وراء اصابة حوالي ثلاثة ملايين أسترالي بالربو؟
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