تقرير دولي يحذر: اختفاء 83 مليون وظيفة تقليدية على مستوى العالم قريبا بسبب التكنولوجيا

النقاط الرئيسية خسارة صافية قدرها 14 مليون وظيفة ، أو 2 في المائة من القوة العاملة العالمية الحالية.

الآلات أصبحت قادرة بشكل متزايد على تنفيذ المهام التي يؤديها البشر

ستة من كل عشرة عمال سيحتاجون إلى العودة إلى الدراسة للبقاء في سوق العمل.

من المتوقع أن تمر اسواق العمل بتغييرات كبيرة في المستقبل القريب، مع إلغاء واختفاء ملايين الوظائف تقريبًا في السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لتقرير جديد صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي





وتوقع المحللون في تقرير "مستقبل الوظائف" إلغاء 83 مليون وظيفة تقليدية على مستوى العالم بحلول 2027 . وفي الوقت نفسه ، سيتم إنشاء 69 مليون وظيفة في الصناعات الناشئة ، وهذا يشكل خسارة صافية قدرها 14 مليون وظيفة ، أو 2 في المائة من القوة العاملة العالمية الحالية.



تستند نتائج التقرير إلى حد كبير إلى دراسة استقصائية شملت 803 شركات توظف ما مجموعه 11.3 مليون عامل في 45 اقتصادًا مختلفًا حول العالم.





ذكر المنتدى أن مجموعة كبيرة من العوامل ستلعب دورًا في التغيير، ستتنوع ما بين التطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي إلى تغير المناخ.





واشار التقرير الى أن انتشار الذكاء الاصطناعي سيكون بمثابة قوة إيجابية وسلبية، لأن الشركات ستحتاج إلى عمال جدد لمساعدتها في تنفيذ أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارتها، لكن في الوقت نفسه، ستتعرض العديد من الوظائف للخطر، حيث تحل الروبوتات محل البشر في بعض الحالات.





وقالت السيدة سعدية زهيدي ، المديرة الإدارية لمجموعة البحث ، إن الآلات أصبحت قادرة بشكل متزايد على تنفيذ المهام التي يؤديها البشر ، وأن ستة من كل عشرة عمال سيحتاجون إلى العودة إلى الدراسة للبقاء في سوق العمل.







وذكر التقرير أن الخسائر الأكبر متوقعة في الوظائف الإدارية والأمنية وفي المصانع والتجارة التقليدية، مشيرًا إلى أن تراجع الوظائف الإدارية على وجه الخصوص سيكون مدفوعًا بشكل أساسي بالرقمنة والأتمتة.





وأوضحت زهيدي أن بعض القطاعات التي يمكن أن تشهد زيادة في خلق فرص العمل مرتبطة بالتكنولوجيا هي التعليم والزراعة والصحة





وحثت زهيدي الحكومات والشركات على دعم "التحول إلى وظائف المستقبل" من خلال طرح مخططات جديدة لمساعدة العمال عبر تحسين "فرص التعليم وإكتساب المهارات وهيكلة الدعم الاجتماعي".







بدورها دعت السيدة مادونا عوض اخصائية التوظيف الى اكتساب مهارات تكنولوجية تساعدهم على الانتقال الى مهن جديدة في المستقبل وقالت "لا تضع امامك حائط يمنعك من التقدم، واذا لم نتقدم مع العلم والتكنولوجيا قسنتخلف عن الاخرين"





وطالبت السيدة عوض الحكومات بدعم الراغبين في اكتساب مهارات جديدة اثناء عملهم عبر تخفيض كلفة الدراسة لهم "تماشيا مع التحديات الكبيرة التي هي في انتظارهم"





واضافت السيدة عوض" تغيير الشخص لمهتنه ليس عيبا فهو افضل من البطالة، فالعمل ايا كان سيكسبك خيرة وثقافة تؤهلك لوظيفة افضل"





استمعوا الى اللقاء الكامل مع السيدة مادونا عوض في الرابط الصوتي اعلاه





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