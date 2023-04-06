أخصائي القدم السكري رامي البطاينة يحذر: علامات قد تؤدي إلى الغرغرينة وقطع القدم

النقاط الرئيسية: علامات قد تعني أن هناك تلفًا في أعصاب القدمين أبرزها الاحمرار والدفء والتورم.

يجب مراقبة الجروح، أو البقع الحمراء، أو التورم، أو البثور المملوءة بالسوائل والأظافر المغروزة في الجلد.

يُنصح بمراجعة المتخصص برعاية القدمين مرتين في السنة لغير المصابين، بينما يحدد الدكتور مواعيد أكثر عند حدوث الجروح أو الالتهاب.

يشير الدكتور رامي البطاينة المتخصص بالقدم السكري في ولاية فيكتوريا في حديثه لإذاعة أس بي أس عربي24 عبر بودكاست" تحت المجهر" إلى ضرورة مراقبة القدمين، لأنها قد تكون مؤشراً تحذيرياً للشخص الذي لا يتحكم في مستويات السكر بشكل صحيح.







ويوضح الدكتور البطاينة إلى أن هناك علامات قد تعني أن هناك تلفًا في الأعصاب، أبرزها الاحمرار والدفء والتورم بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم غير المنضبط لفترة طويلة، مما قد يؤدي إلى نتوءات هائلة.





وأوضح الدكتور البطاينة إلى أن ذلك قد يقلل من القدرة على الشعور بالحرارة والألم، ما يعني عدم ملاحظة الجروح والقروح، مما يجعل القدمين عرضة للعدوى، بسبب أن ارتفاع السكر في الجسم قد يمنع تدفق الدم إلى الأطراف ويأخذ وقتًا أطول للشفاء.





وأكد الدكتور رامي البطاينة من ضرورة الانتباه ومراقبة حدوث الجروح، أو البقع الحمراء، أو التورم، أو البثور المملوءة بالسوائل والأظافر المغروزة في الجلد، لأن كل ذلك قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى وبالتالي الالتهابات الخطيرة التي تؤدي حدوث مضاعفات.



A podiatrist uses the Amfit 3D scanning technologies to design custom orthotics (shoe inserts). Source: SBS / Thanh Ngôn (SBS) وحذر من أي حدوث المضاعفات قد تؤدي إلى حدوث الغرغرينة التي تنتشر بسرعة لتصل إلى العظم مما يضطر الأطباء لأخذ قرار البتر الأصابع أو القدم.





، لمراقبة تدفق الدم إلى الأطراف وسلامتها من أي فطريات أو كدمات، مع ضرورة تقليم الأظافر بطريقة آمنة لدى متخصصين مع ارتداء الحذاء الطبي المناسب.



يذكر أن هناك نوعين من مرض السكري النوع الأول، لا ينتج فيها بنكرياس الشخص الإنسولين. وفي النوع الثاني، تصبح خلايا الجسم مقاومة للإنسولين، لذلك هناك حاجة إلى كمية أكبر من الإنسولين للحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي.



Source: Pixabay مرض السكري والقدمين في أستراليا





في أستراليا، حدد مخطط خدمات السكري الوطني NDSS إرشادات جديدة ومجموعة أدوات للمهنيين الصحيين والتخصصات التي تهتم بالأشخاص المصابين بأمراض القدم المرتبطة بالسكري وقرحة القدم المرتبطة بمرض السكري في أماكن الرعاية الصحية الثانوية في أستراليا لوقاية القدمين، وتصنيف الجرح، وأمراض الشريان المحيطية،





والعدوى، والتدخل عند حدوث الجروح، وغيرها من الخدمات.





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