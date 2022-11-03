"أكثر سعادة ونشاطًا وأقل تغيبًا عن العمل": من هم هؤلاء العمال؟

النقاط الرئيسية شركة استرالية نيوزيلندية تطبق مبدأ أسبوع عمل أقصر

نتائج هذه التجربة كانت مشجعة في نيوزيلندا

اقتصادي ورجل أعمال يعدد ميزات هذا المقترح

أعلنت مجموعة السلع الاستهلاكية Unilever ANZ أن موظفيها في أستراليا سيجربون أسبوع عمل مكون من أربعة أيام، بعد تجربة ناجحة استمرت 18 شهرًا في نيوزيلندا مما يقلل من عدد ساعات عملهم مع الاستمرار في دفع رواتب بدوام كامل.



أظهر البرنامج التجريبي لشركة Unilever لمدة 18 شهرًا في نيوزيلندا نتائج جيدة فيما يتعلق بتحقيق أهداف العمل بما في ذلك نمو الإيرادات، واستطاعت فرق العمل إكمال العمل في الوقت المحدد وبمعايير عالية.





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وانخفض معدل التغيب عن العمل والتوتر بنسبة 34 و33 في المائة على التوالي، في حين زادت مشاعر"القوة والنشاط" في العمل بنسبة 15 في المائة.





وفي حديث مع SBS Arabic24 يقول الاقتصادي ورجل الأعمال الأستاذ أديب فارس إن هذا الموضوع شيق ويجب التحدث عنه.





"ما حدث بعد جائحة كوفيد أكد أن العمل من المنزل وإدارة الشخص لنفسه ولساعات عمله هي مسألة قابلة للتحقيق وفيها إيجابيات".





ولفت السيد فارس إلى تجارب مشابهة أجريت في هولندا وبلجيكا وكانت ناجحة، لكن هذه التجربة فشلت في اليونان وايطاليا".



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وذكرت مؤسسة عالمية غير ربحية تطالب باعتماد أسبوع عمل من أربعة أيام أن تقليل ساعات عمل الموظفين يمكن أن يؤدي إلى تحسين الإنتاجية ويكون مفيدًا لكل من الأفراد والشركات.





ويقول الأستاذ أديب فارس وهو اقتصادي وصاحب شركة لتطوير العقارات في ملبورن إن هناك مفهوما في الإدارة يعرف بمفهوم "التركيز الانتاجي" ويعني أن مستوى الانتاجية له علاقة بكيفية إدارة العمل أكثر من ساعات العمل المبذولة في القيام بالمهام.





ويشير السيد فارس إلى ضرورة أن تنظر الإدارات إلى الأنشطة غير الضرورية، مثل الاجتماعات الكثيرة التي تستهلك الوقت والطاقة وتشتت الانتباه عن المهام التي يجب انجازها.





"عدد ساعات العمل ليست الهدف الأساس، بل الأنشطة التي يقوم بها العامل خلال ساعات الدوام هي التي تؤثر على الانتاجية".







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