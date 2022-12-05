"واجهت الموت بعيني": من نكسات الحرب السورية إلى نجاحات الهندسة الأسترالية

تعتبر الشابة جميلة مجال الهندسة بمثابة شغفها الأول وتقول إن شغفها هذا نابع من اهتمام عائلتها ومنذ صغر سنها بمجالات العلوم والرياضيات والهندسة.





كانت جميلة تدرس الهندسة في سوريا عام 2012 عندما اندلعت الحرب وانقطعت عن جامعتها في حلب.





رفضت الاستسلام، ووجدت ديرًا في المدينة التي دمرتها الحرب، كان يؤوي راهبات وطلابًا آخرين لتعيش فيه حتى تكمل دراستها - لكن لم يكن لديهم كهرباء أو مياه.



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قالت جميلة: "كانت ظروف صعبة ومخيفة جدا وقاسية. كانت الصواريخ والقذائف تتساقط فوق رؤوسنا لكنني لم أفقد الأمل في تحقيق طموحي والتخرج من أجل البحث عن حياة أفضل يوما ما".





"واجهت الموت بعيني - لن أنسى الرصاصات التي أطلقت علينا من خارج الدير وأصابتني بالفعل، ولكنني تمكنت من النجو بحياتي والمتابعة".





بعد الانتهاء من دراستها على ضوء الشموع، تمكنت من التخرج والهروب من سوريا عن الطريق السفر إلى لبنان أولا ومن ثم أربيل. حيث تقدمت بطلب اللجوء إلى أستراليا.







وصلت إلى ملبورن في نوفمبر 2017، حيث دعمتها منظمة AMES هنا لإعادة بناء حياتها.





تقول إن AMES ساعدها على تحسين لغتها الإنجليزية والتواصل مع قطاع الصناعة الهندسية بعد عامين ونصف العام من تخرجها، وهو أمر حيوي في إعادة تأسيس حياتها المهنية وحياة الكثير من اللاجئين في أستراليا.





وبعد حصولها على فرصة للتدريب في أحد أكبر شركات الهندسة العالمية Worley، تمكنت جميلة من حصد عقد للعمل الدائم فيها بفضل جهدها وشغفها في مجال الهندسة.



ومن هنا بدأت رحلتها في الاشراف على مشاريع هندسية ضخمة واحد تلو الآخر، ومنها الإشراف على مزارع الطاقات الريحية في ولايتي فكتوريا وكوينزلاند، مشاريع تمديد مستشفيات الولاية بالطاقة والبخار الحراري، مشروع معاينة أطول خط غاز في أستراليا، مشروع تجديد المحطات الطاقية في عدد من الولايات الأسترالية.





وليس هذا فحسب، بل تعمل جميلة الآن على دعم المهاجرين واللاجئين من خلفيات هندسية مختلفة بتنظيم ورشات عمل لتأهيلهم للدخول الى سوق العمل في أستراليا.





وتم اختيار المهندسة جميلة العرقان من بين اكتر من 900 مرشح للمشاركة في المؤتمر الدولي للطاقة والغاز في العاصمة الأسترالية كانبرا، بعد أن كانت أحد ضيوف الشرف في نقابة المهندسين في استراليا لألقاء محاضرة بعنوان دور المرأة المهندسة المهاجرة الهام في أستراليا.



وتقول جميلة: "كنت فخورة بلقاء وزير الطاقة كريس باون وحديثي الملهم معه بعد مؤتمر شرم الشيخ ونتائجه، وفخورة بأن أعرف عن نفس كمهندسة من أصول سورية".





"وسعدت كذلك بإلقائي خطاب أمام أخصائيين الطاقة والرؤساء التنفيذين للشركات الرائدة في مجال الغاز والطاقة في أنحاء الدولة وتم ترشيح خطابي من أفضل ثلاث خطابات تم القاؤها في المؤتمر".





يمكنكم الاستماع إلى لقاء المهندسة جميلة العرقان كاملا بالضغط على الرابط الصوتي المرفق أعلاه.



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